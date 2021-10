Así es el impresionante nuevo barco de Jeff Bezos: cuesta 430 millones de euros y es el más grande del mundo de su tipo

El superyate que el magnate Jeff Bezos se está construyendo en Países Bajos se ha podido ver por primera vez esta semana. Se trata de una gigantesca embarcación que tiene un precio de 430 millones de euros y que será el velero más grande del mundo.

El yate mide 127 metros de eslora y por ahora tiene el hombre de Y721. Se instaló en el astillero Zwijndrecht, en el oeste de los Países Bajos a principios de esta semana.

Cuando esté terminado en 2022, será el velero más grande del mundo, superando al actual buque de pasajeros oceánico Sea Cloud. El yate del fundador de Amazon contará con tres mástiles "enormes" y tres cubiertas, según recoge el Daily Mail.

El yate de remolque negro fue instalado en Alblasserdam, donde se le dotará de su equipamiento final. Lo está construyendo el constructor de yates personalizados Oceanco y se cree que se basa en el barco Black Pearl de la compañía, uno de los yates más grandes y ecológicos del mundo.

El Black Pearl es el yate de vela DynaRig más grande del mundo, con tres mástiles de carbono de 70 metros de altura, y fue construido en 2018.

Oceanco no confirmó que se esté encargando del barco del fundador de Amazon: "Oceanco valora la privacidad y confidencialidad de todos nuestros clientes y posibles clientes y, por lo tanto, no comenta sobre nuestra participación o no participación en proyectos específicos".