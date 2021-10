Este sábado, Isa Pantoja ofreció una controvertida entrevista en el Deluxe en la que dio respuesta a muchas dudas sobre cómo había sido su reencuentro con su madre tras la puerte de su abuela, Doña Ana.

La joven dejó claro una vez más el trato desigual que sufre en Cantora frente a su hermano, algo que para Jorge Javier Vázquez no viene motivado porque ella no sea hija biológica, sino porque es una mujer.

En esa línea, la pequeña de los Pantoja señaló que, con el reencuentro, sintió que a su hermano no le había costado nada llegar a él, que ni había tenido que pedir perdón ni había retirado los incontables dardos que le había lanzado a su madre desde programas, revistas y sus propias redes.

Sin embargo, ella siempre había tenido una actitud conciliadora y había mostrado interés por cuidar a su madre y por ponerse en su lugar hasta el punto de saltarse la valla de Cantora en una ocasión.

Para la joven, su madre estaba mucho mejor física y mentalmente que la vez anterior que la había visto precisamente por la reconciliación y pese a la muerte de Doña Ana. Tal es esa desigualdad, que la prometida de Asraf Beno confesó que lloró al sentirse menospreciada y se tuvo que marchar al ver cómo toda la familia se mantenía enfocada en su hermano, Kiko Rivera.

"Me sentí un poco menospreciada. No entendí por qué a mí por haber dicho y hecho menos que mi hermano se tardó tanto en dejarme volver a Cantora mientras que mi hermano, haciendo mucho más, ha sido como si allí no hubiera pasado nada. Mi madre tenía cara de sentir que era ella la que había hecho las cosas mal... lo puedo entender, pero me dolió", recordó.