La cantautora que se gana el pase de oro de Santi Millán en 'Got Talent' y se parece a Amparanoia

Telecinco emitió este viernes 23 de octubre una nueva entrega de Got Talent. Una de las últimas artistas en hacer su audición fue Silvina Magari, que se ganó el pase de oro de Santi Millán. Y pudo ser más, pues Risto Mejide le propuso a Edurne un pase de oro conjunto, pero ella se negó.

La cantautora, por su parte, llegó tan segura que cree que su tema podría ser la canción del verano 2022. Su propuesta habó del desamor, pero desde una perpectiva positiva, centrándose en la capacidad de anteponerse a este sin llorar y con la mejor energía posible.

El argumento no le gustó en un principio a Risto Mejide, pero este reculó y se ocnvirtió en un auténtico fan de la joven. De lo que no quedó duda es que el tema es, cuanto menos, pegadizo.

"Voy a bajar como Beyoncé por Gran Vía, pelo, pelo, pelo", coreó el público junto a la artista. Asimismo, la canción fue muy bien recibida por el jurado, aunque no lo suficiente para el pase de oro nocturno, pues Edurne no aceptó: "Tú me encantas y el mensaje también, pero no la canción", opinó.

Para Mejide, el estilo de la artista era similar al del grupo musical Amparanoia, pues lanzaba mensajes necesarios y conseguía divertir a la gente, aunque técnicamente no es excelente. "Eres fantasía, Santi, nunca me hubiera imaginado este chinchorreo", dijo la artista al saberse merecedora de un pase de oro, muy emocionada.