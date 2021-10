Alba Lucía (OT 2009) resuelve su cuenta pendiente con Risto Mejide en 'Got Talent'

Telecinco emitió este viernes 16 de octubre una nueva entrega de Got Talent. Una de las primeras artistas en hacer su audición fue Alba Lucía. La cantante dejó claro algo que ya se sabe: el mundo de los talents es un pañuelo, y no es nada raro que concursantes de La Voz acudan a Got Talent, por ejemplo.

Pero en el caso de la joven, donde había coincidido previamente con Risto Mejide fue en la edición de 2009 de Operación Triunfo, hace 12 años. "Empecé a cantar en mi habitación. Mis padres, que parece ser que me escuchaban detrás de la puerta, me dijeron que lo hacía bien", recordó la murciana.

En el formato, también de Telecinco, el publicista no llegó a valorar directamente a la joven, algo que esta consideraba una espinita que quiso sacarse en Got Talent: "Coincidimos hace años en otro programa musical, pero Risto no llegó a valorarme de manera directa, tengo una espinita clavada”, contó.

El marido de Laura Escanes recordó a la cantante en cuanto la vio, según dijo. Tras la actuación de la joven, todos estaban expectantes por la esperada valoración de Mejide. Este sonrió, pero no aplaudió, algo que dejó lugar para la duda durante unos instantes.

.@ristomejide se encuentra con una vieja conocida 💥 Alba Lucía (OT 2009) viene dispuesta a quitarse la espinita clavada: "No me valoró de forma directa"



🔵 #GotTalent6 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/MlxgBSz54t — Got Talent España (@GotTalentES) October 15, 2021

Después, comenzó a hablar: “Yo era otro, tú seguramente también y fíjate cómo nos cambia la vida. A mí, totalmente. Me alegro de que tuviéramos aquella experiencia y hoy tengamos esta. Nos merecemos, los dos, una segunda oportunidad. Tú la has tenido ahora y yo tengo la oportunidad de decirte que gracias por tu talento. Si no fuera por tu talento, yo no estaría hoy aquí”.

¡Y no solo eso! La artista se ganó tres síes de los miembros del jurado, por lo que no será la última vez que se suba a las tablas del teatro Nuevo Apolo.