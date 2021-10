El director del Belles Arts de València admet que el pla museològic haurà d'"esperar una mica més"

Tornel, i la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, han realitzat aquestes declaracions en la roda de premsa de presentació de l'exposició 'Creer a través de los ojos', on s'han pronunciat per la inversió de 50.000 prevista als Pressupostos Generals de l'Estat per a la pinacoteca, de titularitat estatal i gestió autonòmica.

Carmen Amoraga ha recordat que eixos 50.000 euros van destinats a la millora de l'entorn i accessos i que correspon al Ministeri la licitació del projecte del nou pla museològic. En eixe sentit, ha apuntat que s'ha anat posposant per "diferents raons", entre elles s'ha referit a la pandèmia i a la "inestabilitat política" del propi departament que dirigeix Miquel Iceta.

Per açò, ha assenyalat que "és al Ministeri a qui cal preguntar pels terminis". Des de la Generalitat ha confirmat que sí li ho han qüestionat, però la directora general no ha concretat què resposta van rebre.

No obstant açò, ha recalcat que "mai" hi ha hagut una data de licitació pel que no es pot parlar de "retard" i ha apuntat que les intervencions del Ministeri són "molt escasses" i han de repartir-se entre tot el territori, com les pinacoteques de Sevilla o Màlaga.

A més, ha assenyalat que no es tracta només d'una qüestió econòmica, sinó de "la visió per al Museu que és molt a llarg termini" i, sobre aquest tema, ha recalcat que per a la gestió la Generalitat destina en els seus pressupostos cada any una partida específica. En qualsevol cas, ha mantingut que la col·laboració i relació amb el Ministeri és "continua, fluïda i molt àmplia".

SENSE APORTACIONS DIRECTES

En eixe sentit, González Tornel ha insistit que la situació del Museu de Belles arts "no té res a veure" amb la d'altres pinacoteques valencianes com la de l'IVAM o la de recintes culturals com Les Arts. D'aquesta manera, ha explicat que el Ministeri no pot realitzar una aportació directa, ja que el Museu no té personalitat jurídica pròpia.

Així, ha fet notar que l'administració central ha treballar a consciència per a licitar actuacions entre totes les pinacoteques i ha recordat els 10 milions que es van destinar a la remodelació de l'edifici que alberga el museu.