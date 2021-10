Yoli, de 'GH', sufre una crisis personal y abandona las redes sociales: "No duermo, no como, necesito desconectar"

Yoli, la que fuera una de las concursantes más destacadas de GH 15, no atraviesa su mejor momento personal. Por eso, y totalmente sobrepasada, ha decidido dejar las redes sociales.

"Detrás de una pantalla hay mucho trabajo, y mi mente, mi cuerpo y mi corazón necesitan parar", ha dicho a cámara.

Tal y como explica en su canal de Mtmad, la influencer, que ha estallado por la multitud de críticas que recibe diariamente, ha explicado la mala racha por la que atraviesa en estos momentos y cómo le afecta esto a su exposición pública.

"Necesito parar. No puedo pensarlo todo con coherencia y gestionarlo y ha llegado el momento de desintoxicarme, virtualmente hablando. Toda esa negatividad, esa toxicidad de la gente que se cree con el derecho de criticar y herir lo estoy digiriendo peor que antes. No me siento yo. Yo soy una persona que río, canto, bailo, salto… Y ahora no me reconozco. Me pinchan y no sangro", reconoce.

"Todo esto, que comenzó como un hobby, no lo estoy tomando como tal, sino como una obligación. Ahora mismo me gusta lo que hago, pero no como antes. No creo en mí", asume la joven.

Eso sí, antes de decir adiós, y de confesar que no sabe cuándo volverá, ha querido agradecer de corazón todo el apoyo recibido todos estos años: "Gracias por haber compartido todo esto conmigo y por haberme acompañado en las etapas más importantes de mi vida: el parto de mi hija, mi boda… Casi os habéis convertido en una parte de mí. Me duele tener que decir adiós, pero ahora creo que es lo mejor. La situación me supera. Espero tener fuerza más adelante para deciros el porqué de las cosas".