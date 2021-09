Yoli anunció a sus seguidores el pasado viernes 17 de septiembre que por fin se había casado con Jorge, su pareja desde hace algo más de un año y padre de su segunda hija, Jimena. Aunque ya había anunciado que estaba preparando la ceremonia, las fotografías con los anillos pilló por sorpresa a muchos.

La exconcursante de Gran Hermano desveló mucha más información y reservó todos los detalles del especial día para su canal de Mtmad, donde finalmente ha compartido un extenso recorrido de las horas previas a su paso por el juzgado.

En esta nueva entrega de LoveYoli' la influencer ha confesado que estaba "emocionada e inquieta por el paso tan firme" que va a dar en su vida junto con Jorge. Pero, sobre todo, las imágenes mostraban a una joven muy inquieta: "Si no vamos a hacer nada, pero estoy muy nerviosa".

Es cierto que los ahora marido y mujer no habían planeado nada más allá de una corta ceremonia para firmar los papeles oficiales. Aun así, Yoli aprovechó la ocasión para contratar un equipo entero de peluquería y maquillaje para crear un conjunto único que acompañara su sencillo vestido blanco de tirantes con encaje con una falda larga que no sobrepasaba sus tobillos.

Y, como era de esperar, no faltó el drama en el día de la boda para Jorge y Yoli. El novio, con una traje azul, tuvo que esperar hasta el último minuto a la novia, que casi pierde la cita del juzgado por salir tarde de casa.

La espera valió la pena pues, a la salida del coche, la pareja compartió un romántico momento al verse por primera vez completamente arreglados, tras pasar toda la noche separados.

Después de todos los nervios, Yoli recalcó que lo más importante era realmente el amor que se procesan y por eso leyó un bonito discurso delante de todos los invitados. "Desde que apareciste en mi vida solo has hecho que mejorarla. Has sido ese rayo de luz que siempre añoraba", dice la carta dedicada a su ahora marido: "No quiero soltar tu mano nunca, no he estado más segura de nada en mi vida".

La felicidad embargó al matrimonio a las puertas del juzgado y, rodeados de familiares, pasearon su amor por las calles de Valencia, donde residen. En la cuenta de Instagram han compartido unas tiernas instantáneas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como recuerdo de un día tan único.

Tras este gran paso, todos los que siguen a la pareja en redes sociales aún pueden esperar un gran evento con un día de boda "de verdad". Aunque aún no hay nada planeado, en el vlog la albaceteña ha asegurado que "ya llegará".