Mila Kunis revela que se equivocó al darle un importante consejo a su hija

Parece que la palabra arrepentimiento está a la orden del día en el vocabulario de Mila Kunis. Si hace poco decía que debería haber dejado que su esposo, Ashton Kutcher, viajase al espacio, ahora reconoce que fue una equivocación el consejo que le dio a su hija mayor, Wyatt, de seis años.

La actriz de 38 años confesó que la educación de sus hijos (el matrimonio tiene, además, a Dimitri, de 4 años) es en ocasiones dificultosa y que no siempre se acierta cuando se habla con ellos. De ahí que esté "arrepentida" de lo que le dijo que debía hacer a Wyatt en el colegio.

Mila, que ya generó polémica al asegurar que no veía necesario bañar a sus hijos a diario y que solo lo hacía cuando comprobaba que tenían suciedad suficiente, ha admitido en su última aparición en el espacio Mom Confessions, un programa del canal digital de Ellen DeGeneres, un error gravísimo que se dio cuando su hija le informó de que había una chica que le pegaba en el colegio.

Wyatt, ha rememorado, llegó un día de la escuela visiblemente enfadada y muy disgustada porque había recibido un empujón con tal fuerza que se había caído al suelo. Además de tratar de reconfortarla, Kunis ha puntualizado que sus ánimos pronto pasaron a mayores.

Tras preguntarle a su hija si ella había hecho lo mismo con la compañera, y esta responder con un rotundo "¡No!", la actriz aconsejó a la pequeña: "Pues la próxima vez, le das tú también un empujón, le dices 'A mí no, gracias', y sigues por tu camino".

Esta frase provocó un gesto de desaprobación en su marido, que estaba presente, y que intervino inmediatamente con tal de que su hija no se quedase con esas palabras de su madre. Pero Kunis, en lugar de darse por vencida, insistió en que era lo correcto: "Tienes que defenderte y decirle 'No, gracias'. No le das un empujón para que se caiga de una escalera, de un columpio o de un tobogán, sino en el suelo. Pero tienes que empujarla".

Ahora que ha pasado algo de tiempo, la intérprete se ha dado cuenta de que la venganza y la violencia no son la solución, y que el trato a los semejantes debe ser siempre desde el respeto, si bien añadió que lo que le dolió fue sentirse identificada con su hija y con sus circunstancias: "Es que mi hija es como yo: independiente, luchadora e increíblemente inteligente. Aunque es cierto que esas características son geniales en un adulto, son algo más difíciles de gestionar cuando eres tan pequeña".