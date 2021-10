Netflix prepara una secuela de ‘Aquellos maravillosos 70’... ambientada en los 90

La nostalgia en sí misma vende, pero si se presenta con la forma de sitcom y unos guiones descacharrantes el éxito va a ser forzosamente astronómico. Bonnie y Terry Turner pudieron comprobarlo cuando en 1998 pusieron en pie Aquellos maravillosos 70, serie de comedia que retrataba las correrías de unos jóvenes de la ficticia Point Place, Wisconsin, a lo largo de una década marcada por los cambios sociales, las drogas y el rock. La cronología de Aquellos maravillosos 70 se extendió de 1976 a 1979, y presentó a toda una generación de intérpretes que fueron catapultados a la fama gracias a su éxito. A saber: Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis o Laura Prepon, aunque los personajes que acabaron robando el corazón de la audiencia fueron los padres ficticios del primero, encarnados por Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp.

Ellos encarnaban a Red y Kitty Forman, y son las únicas presencias confirmadas de momento en el spin-off/secuela de Aquellos maravillosos 70 que acaba de anunciar Netflix, según recogen medios como The Hollywood Reporter. La serie original culminó su andadura en Fox tras ocho temporadas, favoreciendo en primera instancia un par de derivaciones que no consiguieron el abrazo de la audiencia: ahí estuvieron Days Like These, versión británica de la serie, o That’ 80 Show, que protagonizada por Glenn Howerton no pasó de la primera temporada. Aquellos maravillosos 70, sin embargo, ha sido redescubierta en los últimos meses gracias a su presencia en Netflix durante la pandemia (en España no está disponible), lo que ha acabado favoreciendo que la plataforma quiera aprovecharse de su éxito.

De este modo, los Turner volverán a ejercer de showrunners para That’ 90 Show (previsiblemente traducida como Aquellos maravillosos 90 en nuestro país); una nueva sitcom compuesta inicialmente de diez episodios que tendrá como protagonistas a los padres de Eric Forman, y que ya tiene una sinopsis oficial: “Hello, Wisconsin! Es 1995 y Leia Forman, hija de Eric y Donna, visita a sus abuelos durante el verano, relacionándose con una nueva generación de chicos de Point Place bajo la atenta mirada de Kitty y la severidad de Red. El sexo, las drogas y el rock n’roll nunca mueren, solo cambian de ropa”. Eric y Donna estuvieron interpretados por Topher Grace y Laura Prepon, y al parecer su hija será el eje conductor de la serie, acompañada de los abuelos Forman.

Aunque Smith y Jo Rupp son los únicos miembros del reparto original que han aceptado volver, los productores pretenden que se den otros regresos, quizá en calidad de estrellas invitadas. Las apariciones de Grace y Prepon son quizá las más lógicas, partiendo de la base de que That 90`s Show no contará con la aparición de Danny Masterson (el intérprete de Steven Hyde afronta actualmente cuatro cargos por violación en los juzgados) ni tampoco con la de Tanya Roberts como la madre de Donna, puesto que falleció en 2020. La nueva serie se halla en una fase muy prematura de desarrollo, de modo que Netflix aún no ha tanteado fechas de rodaje o estreno.

