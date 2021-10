La mare del presumpte assassí de Marta Calvo s'acull al seu dret a no declarar contra el seu fill

Segons han informat a Europa Press fonts coneixedores del procediment, la dona, que inicialment va ser citada com testimoni a València però després es va acordar la seua declaració per videoconferència des de Mallorca -on resideix-, ha fet ús del seu dret a no declarar.

La mare de l'investigat va ser citada després que algunes de les acusacions personades en el procediment sol·licitaren al Jutjat d'Instrucció número 20 de València el seu testimoniatge davant les últimes contradiccions detectades pels forenses i per a saber si va encobrir al seu fill.

Marta Calvo va desaparéixer fa més de dos anys en Manuel després de mantindre relacions sexuals amb l'acusat, qui va reconéixer que la va esquarterar després d'una mort fortuïta.

Jorge Ignacio P.J. està acusat de dos delictes d'homicidi/assassinat consumat; tres delictes d'homicidi en grau de temptativa; una omissió del deure socórrec; un delicte contra la integritat moral/lesions; contra la salut pública; profanació de cadàvers i agressió sexual.

Informes forenses han descartat en un informe que Jorge Ignacio patisca una malaltia mental i han detectat que té trets d'una personalitat antisocial.