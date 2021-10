Así demuestra Raquel del Rosario el amor de su hijo Mael hacia los animales a pesar del ataque de un puma

Hace unos días, Raquel del Rosario impactaba con su relato de cómo su hijo Mael, de solo cinco años, había sido atacado por un puma y cómo ella se enfrentó a él y logró salvarlo.

Un traumático episodio vivido por el pequeño que conmocionó a la opinión pública, pero que para Mael no ha tenido más consecuencias que las visibles heridas en su cuerpo.

Sin embargo, y según se ha encargado de hacer saber la propia artista canaria, su hijo no ha desarrollado ningún tipo de miedo hacia los animales.

Todo lo contrario, los adora. Tanto que, según relató la propia cantante, esta fue la reacción de Mael una vez volvió a casa desde el hospsital, donde tuvo que ser intervenido por las heridas causadas por el animal. "'Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre'", me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras", escribió Raquel.

Además, la artista define a su hijo como "el eterno e irremediable amante de los animales".

Y es así, nunca la realidad fue tan fiel, porque, tal y como se ve en muchos vídeos e imágenes que cuelga Raquel en sus redes y que ha rescatado la revista ¡Hola!, su retoño es un enamorado de los animales y lo demuestra en diferentes escenarios, ya sea en la calle o en casa de su hermana.

A lo largo de estos cinco años, desde que Mael viniera al mundo, la cantante ha ido publicando también momentos de su retoño junto a distintos animales que enternecen el corazón.