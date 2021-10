El Palau de la Música i l'Orquestra de València reten homenatge al pianista Fernando Puchol

L'acte donarà començament a les 19.30 hores a l'escenari del Teatre Principal, sota la batuta d'Álvaro Albiach, i amb Xavier Torres com a concertista, en un programa en el qual s'interpretarà el Concert per a piano de l'il·lustre compositor valencià Francisco Llácer Pla, i la cèlebre Simfonia nº 3 'Escocesa' de Félix Mendelssohn.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha recordat que Puchol va ser "un dels grans concertistes de la seua època, reconegut a nivell nacional i internacional, i mestre d'una generació molt rellevant de pianistes".

La regidora s'ha referit al programa triat per a aquest homenatge: "Hem tingut molta cura en la programació d'una obra que aglutinara els valors que envolten la seua figura, i un d'ells va ser la difusió de l'obra pianística dels compositors valencians de la seua època".

"El concert per a piano de Francisco Llácer Pla -ha afegit Tello- era la millor elecció per a homenatjar-lo, ja que està dedicat al mateix Fernando Puchol i, a més, ho va interpretar i va estrenar amb l'Orquestra Nacional en 1986".

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha manifestat que Fernando Puchol "va ser un excel·lent pianista, dotat d'una gran tècnica i musicalitat, que va debutar amb l'Orquestra de València en 1964, per a després actuar nombroses vegades interpretant a Beethoven, Mozart, Grieg, Rimski-Kórsakov i Llácer Pla, i sota la direcció de mestres com Pedro Pírfano, García Navarro, José Cervera Collado, Manuel Galduf o Víctor Pablo Pérez".

Fernando Puchol va rebre classes de piano amb Daniel de Nueda, i d'anàlisi i composició de Manuel Palau i Francisco Llácer Pla. Va ampliar la seua formació pianística i musical a París i a Viena amb els mestres Luis Galve i Hans Graf. Alhora que desenvolupava la seua carrera internacional com a concertista, es va bolcar en l'exercici de l'ensenyament i va ser catedràtic de piano del Real Conservatori Superior de Música de Madrid durant més de quaranta anys. També va ser jurat i assessor del Concurs Internacional de Piano de València Premi José Iturbi.

Com a concertista, la seua presentació en públic va tindre lloc quan amb prou faenes explicava set anys d'edat, precisament en el Teatre Principal de València, amb obres de Beethoven, Schubert i Chopin.

Va cobrir un ampli repertori: teclat espanyol del segle XVIII, Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann, la música impressionista i el piano del segle XX, amb especial dedicació a la música contemporània espanyola, àmbit en el qual va dur a terme estrenes absolutes d'obres de Llácer Pla, José Evangelista, Manuel Palau, Ramón Barce, Carmelo Bernaola, Carlos Palau, Tomás Marco, Javier Darias, Carmen Verdú, Eduardo López-Chávarri o Amando Blanquer, i primeres audicions a Espanya d'obres d'Hindemith, Vuataz, Krenek, Tansman, Reger, Bernstein. Va formar sengles duos amb el violinista Pedro León i amb la pianista Ana Bogani, i va col·laborar amb el Cuarteto Enesco.

Entre altres distincions, Fernando Puchol va ser corresponent de les reals acadèmies de Belles arts de San Carlos (València) i Santa Isabel de Hungría (Sevilla), membre d'honor de l'EPTA (Associació Europea de Professors de Piano) i medalla d'or dels conservatoris de Madrid i d'Oriola, així com de la Universitat Nacional de Taipeh (Taiwan). Va rebre el premi Nacional del Disc del Ministeri de Cultura d'Espanya.