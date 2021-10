Muere Kaka, la famosa cacatúa de Frank Cuesta: "Se paró y cayó como una piedra al agua"

La cacatúa Kaka, uno de los animales más famosos que acompañaba en sus vídeos a Frank Cuesta, ha muerto repentinamente. Puede parecer un hecho pequeño, pero lo cierto es que el pájaro de pelaje blanco era un habitual del canal de Youtube del herpetólogo, donde tiene casi 2,5 millones de suscriptores.

"Sé que esto va a ser duro de escuchar y de ver... ahora mismo estamos incinerando a Kaka", decía Cuesta en el vídeo en el que anuncia la muerte del animal, que falleció el mismo día del cumpleaños del presentador de Wild Frank.

"Hoy Kaka ha muerto. Es 16 de octubre, mi cumpleaños. Hemos comido, hemos soplado las velas, hemos sacado a Kaka para que volara un poco y ha estado yendo y viniendo, posándose en Yuyee", explicaba Cuesta.

"En una de esas venía volando y se paró y cayó como una piedra al agua, estábamos como a dos metros", decía apenado pero resignado el rescatador de animales.

"Me he tirado, la he cogido y ya estaba muerta, fue instantáneo", contaba sobre el momento de la muerte.

Frank Cuesta, pragmático como suele ser, explicaba que "lo importante es que un miembro importante de aquí importante para nosotros ha muerto, tampoco es la tragedia de la historia, pero es un animal con el que a nivel personal estábamos muy unidos", hacía ver.

"La vida es vida y muerte y lo importante es que cuando un ser muere es quién le echa de menos ", decía Frank que aseguraba que ellos echarán de menos al pájaro, que era muy dócil y seguía a Cuesta y a su exmujer Yuyee allá a donde fueran, jugando con ellos. "Yo sobre todo la echaré de menos porque llegó aquí como un bebecito", recordaba Cuesta.

"Ha vivido feliz, ha tenido problemas pero ha sido feliz y ha muerto volando", exponía el aventurero, en referencia a problemas de salud del ave, el más reciente cuando quedó atrapada en una trampa para pájaros que unos cazadores habían instalado en las inmediaciones de su Santuario de animales.

"No vamos a entrar en diagnósticos, pero seguramente haya sido algo del corazón", aventuraba Cuesta, que no quería entrar en más detalles sobre el asunto.