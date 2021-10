Así es su vida: Frank Cuesta como un feliz ermitaño y Yuyee con los animales y pasando tiempo con sus hijos

En el Instagram de Yuyee Alissa Intusmith hay un vacío. En un momento dado, entre una foto y la siguiente hay seis años de vacío. Ese tiempo lo pasó la modelo y actriz tailandesa en prisión, condenada a 15 años por supuestamente traficar con 0,005 gramos de cocaína. Aquel absurdo acabó por resolverse en buena medida por la lucha de su exmarido y padre de sus hijos, Frank Cuesta, conocido aventurero, herpetólogo y presentador de programas como Wild Frank.

Tras la liberación de Yuyee en noviembre de 2020 la modelo está volcada en rehacer su vida junto a sus hijos y su pasión: el cuidado de los animales.

Antes de volver sobre el día a día de Yuyee, una mujer de 47 años fuerte y capaz de superar el infierno de una cárcel tailandesa y el aislamiento de sus hijos, hablemos de cómo es la situación de su familia.

Frank Cuesta vive volcado con el que es su proyecto vital, un santuario de 25 hectáreas, de las cuales el 80% están en estado salvaje, en el que ha construido un complejo enorme, lagos y canales artificiales incluidos, para acoger animales y prepararlos si es posible para su liberación.

Allí vive rodeado de animales, que son su pasión y aislado de los humanos, que son su penitencia. Un par de días a la semana Yuyee viaja hasta allí, a las afueras de Bangkok, con los niños, que ven a su padre y colaboran en las tareas del santuario.

"Estamos funcionando a tope, trabajando con distintos centros de rescate que no pueden contener ya tantos animales, porque durante la Pandemia se ha multiplicado el abandono de animales exóticos, por lo menos un 300% o más", explica el propio Frank Cuesta.

"También nos han llegado muchísimos animales que se utilizaban para espectáculos, para los turistas, hemos recogido cerca de 60 slow loris" (pequeños monos conocidos como loris perezosos) y "hemos liberado 45", hace ver.

Frank no quiere por el momento más televisión, ni fama. "El sitio [el santuario] es como un trabajo de vida. Es como mi final de carrera. He hecho de todo en la vida y la naturaleza me ha dado mucho y tienes que devolverle a la naturaleza constantemente. Eso es lo que yo siempre he pensado", hace ver.

"Voy a seguir haciendo divulgación en YouTube, a mi manera, porque hay que llegar a la gente de una manera diferente", explica, pero advierte que lo de la tele pasó por el momento.

"Discovery estuvo muy bien, pero ya he estado en todo el mundo, he mostrado todos los animales del mundo quitando los marinos y era el momento de dedicarme a esto al 100%", dice Cuesta, que en diferentes periodos ha logrado vencer al cáncer que padecía.

Mientras, Yuyee vive y trabaja en el refugio y la vivienda que Frank Cuesta tiene en Bangkok, donde recupera el tiempo junto a sus hijos. Yuyee se recupera poco a poco, haciendo lo que le gusta, que es el nursing, o lo que es lo mismo: cuidar a los animales que llegan pequeñitos y necesitan crianza.

En la cuenta de Instagram de Yuyee puede vérsela además con su padre, cocinando o disfrutando de paseos, del mercado, de los pequeños animales o de breves momentos de coquetería.

Yuyee está fuerte, según ha podido saber este medio, está bien, pero ha pasado un infierno de seis años, en los que no solo se le robó tiempo, también una reputación que nadie se ha encargado restablecer.

La relación entre Cuesta y Yuyee es de amistad y compromiso por sus hijos. Se llevan bien, tienen una relación cercana, aunque como estén "más de 48 horas seguidas juntos" acaban "tarifando", aseguran fuentes cercanas a la familia.

Frank Cuesta lo tiene claro: "Es la madre de mis hijos y lo va a ser siempre independientemente de todo y será siempre la mujer más importante de mi vida", dice rotundamente.

El santuario a donde se ha retirado Cuesta se financia con el dinero que se saca de los vídeos diarios que el aventurero hace para YouTube, con las donaciones y las aportaciones de los socios, además de los ahorros del propio Cuesta. Él tiene claro su modelo económico: "No quiero sponsors, ni subvenciones, porque al final debes favores y terminan convirtiendo el sitio en un circo de visitas. Este es un lugar para los animales...no para los humanos", dice el herpetólogo.

Volviendo a Yuyee, "Adelante" es lo que ponía en su primera foto de Instagram tras salir de la cárcel, en noviembre de 2020, una imagen en la que aparecía con sudadera y vaqueros, sonriendo, con una tortuga entre las manos.

El primer vídeo estaba a la altura de la vida de novela de aventuras que se vive rescatando animales en un lugar como Tailandia. En las imágenes aparece Yuyee tumbada en el suelo intentando inmovilizar una pitón reticulada con sus manos. "Ha pillado hoy una serpiente mientras regaba", comenta Frank en el vídeo. Al final, "me quitará el trabajo", bromea Cuesta. "Ya me puedo poner a ver películas, comer patatas fritas y a tomar Coca-Cola".

"Yuyee es mi exmujer, la madre de mis hijos. Nos divorciamos ya hace ocho o nueve años, pero siempre hemos seguido trabajando juntos. Ahora mismo ha vuelto aquí [al refugio] después de estar un tiempo en la cárcel por un problema que muchos ya sabéis", explicaba Frank Cuesta en uno de sus vídeos de Youtube.

La modelo tailandesa no solo ha recuperado a sus hijos, también el cariño de su padre, con el que Yuyee posa en Instagram sonriente mientras hacen un pastel de chocolate, como decimos.

Yuyee es ahora libre, también de viajar. Por eso hace pocas semanas estuvo en Madrid, a donde viajó junto a dos de sus hijos para visitar a Zape, que vive en la capital española. Yuyee paseó e hizo turismo, fue al IKEA… y elogió la limpieza y el civismo de la ciudad.

Sobre los niños de la familia Cuesta puede contarse que Zorro juega en el Bangkok FC, un equipo de fútbol profesional de Bangkok y que Zape (Saris Félix) también juega al fútbol e incluso fue convocado con la selección sub-19 de Tailandia en 2020, además de jugar en el Fuenlabrada C.F.. La pequeña Zen acaba de cumplir los 11 años.