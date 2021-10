Piden una orden de alejamiento para Kiko Hernández

Kiko Hernández vive uno de sus momentos más difíciles. El colaborador de Sálvame, que se ha alejado momentáneamente del programa y de las redes sociales debido a su estado anímico, ha perdido en muy poco espacio de tiempo a dos grandes amigas: Begoña Sierra y Mila Ximénez.

Por si fuera poco, ahora se suma un nuevo problema legal, ya que Liberto López de la Franca le ha vuelto a poner de nuevo en la picota.

Según informa El Español, el que fuera parte del claustro de profesores de Las joyas de la corona y también concursante de Acorralados denunció en 2011 al exgranhermano por "presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen". Aunque en su momento la demanda fue archivada en lo penal -reclamaba 150.000 euros por daño emergente y otros 150.000 por lucro cesante-, el propio demandante explica a este medio que ahora "se encuentra en el Tribunal Supremo, en recurso de casación".

Según relata el propio demandante, el 11 de octubre le interpuso a Hernández otra denuncia en el Juzgado de Guardia de Ciudad Real por "acoso telefónico" y por utilizar su imagen "sin permiso".

"Está acosándome de una manera directa hacia mi persona. Interpuse la demanda el pasado lunes 11 de octubre"

De esta forma, Liberto habría solicitado una orden de alejamiento basándose en los mensajes de acoso que se produjeron este pasado mes de septiembre, "cuando salió la primera sentencia, con la que el juez no entra en el fondo y estima que estaba prescrita, ese día de la sentencia me manda a uno de mis teléfonos un WhatsApp en el que me dice una serie de cosas".

"Al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor. Al hacer esto este señor (enviarle mensajes), yo creo que es una cuestión de acoso. Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo", añade.

"Me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas"

Hernández, dice, "está acosándome de una manera directa hacia mi persona. Interpuse la demanda el pasado lunes 11 de octubre. El caso está en el Juzgado de Guardia y ahora tendrá que decidirlo el juez. La orden la he puesto porque aunque yo no vivo en Madrid, mi puesto de trabajo sí está en Madrid. Yo no quiero volver a ver a este señor".