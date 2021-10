Tu horóscopo diario: miércoles 20 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 20 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La luna llena hoy va a influir bastante sobre tu ánimo y te llevará a estar más reflexivo o reflexiva que de costumbre con todo lo que tiene que ver con lo afectivo o con lo que sientes de verdad por alguien. Vas a dar muchas vueltas a ese tema.

Tauro

Desarrollas tu talento hoy en algo que tiene que ver con la comunicación y si te esfuerzas un poco, además vas a conseguir que alguien con poder te escuche o se fije en lo que dices. Aprovecha esa vía de contacto para ampliar tus relaciones profesionales.

Géminis

Visualiza eso que deseas tanto, porque ese ejercicio mental te va a ayudar mas de lo que crees. Comenzar a construir ese escenario que anhelas en tu mente significa que estás comenzando el camino. Verás como poco a poco lo consigues.

Cáncer

No te preocupes demasiado si hoy haces algo que luego resulta erróneo o crees que es una tontería. Perdonarse es fundamental, ya que de vez en cuando todos caemos en hacer algo poco inteligente. No tendrá tanta repercusión como crees.

Leo

Confiar en tu pareja es fundamental, ya que de lo contrario puedes caer una trampa en la que no vas a estar bien emocionalmente. Si no confías en ella, quizá es hora de reflexionar y tomar una decisión al respecto. Pero no te obsesiones en vano.

Virgo

No descartes sufrir un gran impacto con una noticia que no te imaginabas y que tiene relación con los sentimientos de alguien. Quizá se forma una nueva pareja en tu entorno y eso te hará sentir al margen. Pero debes asumir la realidad cuanto antes.

Libra

No busques constantemente la aprobación de los demás, ya que eso puede resultarte muy negativo. Busca en tu interior tus mejores aptitudes y si es necesario, abandona un círculo de amistades poco recomendable. Partir de cero puede ser muy estimulante.

Escorpio

Hay una clara renovación de expectativas en algo que te hace ilusión y que quizá tenga que ver con un viaje o con una actividad que habías pospuesto. Todo eso te hará sentir mucha energía y buen humor y lo preparas con la mejor de las sonrisas.

Sagitario

Si dejas de lado la mirada de los demás y vas a por algo que es importante para ti, sentirás que tu autoestima se reconstruye. Hoy sentirás ese impulso y conseguirás dar un paso muy alentador. No dejes que nadie lo estropee.

Capricornio

No te conviene hoy sacar a relucir de nuevo ese tema que sabes le molesta a tu pareja o a tu familia y que ya está hablado más de una vez. Te interesa, de momento, que las cosas estén en calma y no volver a provocar una discusión.

Acuario

Ten claro que si sientes que alguien te hace una propuesta que no te parece muy clara en el aspecto que sea, no debes dejarte llevar por la ambición o la necesidad. Es mucho mejor que digas que no, ganarás mucho más de lo que crees que estás perdiendo.

Piscis

Hoy vas a saber algo sobre un tema familiar que te preocupa que no es demasiado optimista, pero no todo está perdido y aún podrás hacer algo por ayudar a esa persona. Muestra tu empatía y cariño y mantente cerca, aunque tengas un coste emocional alto.