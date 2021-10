Las dos amigas más inesperadas de Belén Esteban

Belén Esteban disfrutó este lunes de una maravillosa velada con dos amigas que, para muchos, son de sobra conocidas: las actrices Natalia Verbeke y María Esteve Flores.

La tertuliana de Sálvame publicó una fotografía en Instagram, donde ya acumula cerca de un millón de seguidores, en la que aparecía posando sonriente junto a las intérpretes.

"De cena con mis amigas Natalia Verbeke y María Esteve Flores", escribió la colaboradora de televisión en su post, el cual supera los 22.000 'me gusta' y recoge comentarios cariñosos de diversas personalidades conocidas.

Y es que a los amistosos comentarios que le dejaron las Verbeke y Esteve -"te quiero" y "risas sin parar", respectivamente- se suman mensajes como el que les dejó la actriz Itziar Castro, quien las llamó "guapas". Por su parte, la comunidad de seguidores de Esteban dejó respuestas como "tres mujeres de poder".

Asimismo, los usuarios no solo inundaron en elogios a las tres protagonistas de la publicación, sino que también se mostraron muy sorprendidos por la inesperada amistad que comparten.

"Cada día me asombran más tus amistades", "chica, estás en todas partes", "¿cómo que Belén no pega con estas dos chicas?" o "Belén, cariño, cena con quien quieras" son algunas de las contestaciones que se leen al respecto, las cuales llegan en un momento muy dulce a nivel personal y profesional -en verano presentó su propia empresa de alimentación, Sabores de la Esteban- para la de Paracuellos, que últimamente no duda en compartir en sus redes sociales las últimas novedades que alegran su vida.