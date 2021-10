'El tiempo no es un collar de perlas' recopila los poemas más especiales de Anna Frajlich

La escritora Anna Frajlich celebra el lanzamiento de El tiempo no es un collar de perlas, libro editado en España por Sibirana Ediciones y traducido por Elzbieta Bortkiewicz.

El tiempo no es un collar de perlas cuenta con una selección de poemas escogidos de diferentes poemarios: Jardín y cerca (1993), A Sol de noviembre (2000), El viento me vuelve a buscar (2001), Es mi barca y mi puerto (2013), Solo la tierra y ¿Qué bosque?; e incluye dos poemas escritos por la autora durante una estancia en España.

Nacida en Kirguistán, la escritora vivió en la Unión Soviética y creció en Szczecin (Polonia). Después de terminar la carrera en Varsovia, en 1969 dejó su país a causa de la de la ofensiva del partido comunista contra la ciudadanía polaca de origen judío.

Finalmente emigró a la ciudad de Nueva York (EE UU), donde reside actualmente. En 1991 se doctoró en letras eslavas y desde entonces y hasta hace pocos años ejerció como profesora en la Universidad de Columbia.

En 1976 nació el primer poematio de Frajlich, el cual fue el primero de varios libros de poemas y relatos. Además, es la autora de The legacy od Ancient Rome in the Russian Silver Age, que estudia la herencia de la Roma antigua en la "edad de plata" de la poesía rusa.

Entre sus ensayos cuenta con Czeslaw Milosz. Lekcje (2011), y ha publicado críticas literarias. En su trayectoria ha sido galardonada con varios premios literarios, entre ellos, el Premio Koscielski (1980). Su poesía ha sido traducida al italiano, francés, inglés y ruso.

En palabras de Bortkiewicz, la poesía de la autora "es un viaje interminable; un viaje por la memoria propia y la de su mundo revolucionado y vuelto del revés tantas veces". Sus poemas son comparados con "recuerdos, encuentros o apuntes de acontecimientos actuales. Aunque siempre queda algo no revelado, apenas esbozado por la imaginación, en la punta de la lengua o de la pluma que a veces la hace retornar a sus poemas de antes".

En las obras de Frajlich "todo está conectado": "La memoria. Los recuerdos. El dolor del exilio que se aleja y vuelve, siempre vuelve. Hay heridas que no cicatrizan, hay añoranzas, anhelos, hay imágenes que se quedan en la retina y resurgen al cerrar los ojos".