Jesús ('La isla de las tentaciones') sufre un extraño robo en su coche: ¡"Qué poco civismo hay!"

Jesús, concursante de la tercera edición de La isla de las tentaciones, programa al que acudió con su pareja, Marina, ha denunciado en redes sociales lo que le ha pasado en su visita a Madrid.

En la capital, el andaluz ha vivido nada menos que un surrealista robo en su coche, ya que los ladrones han roto la ventanilla para llevarse... el volante.

"Llego a Madrid, había quedado con Christian y con Raúl Fernández, que es piloto de motor, y, cuando voy a coger el coche, me doy cuenta de que me han roto una ventanilla y me han robado el volante", empieza su relato al televisivo.

El coche de Jesús, sin volante. INSTAGRAM JESÚS

"Señores, el volante", exclama enfadado. "Mira, si estás viendo esto, métete el volante por el culo, vaya persona maleducada, qué poco civismo hay. ¿Tú crees que vas a robar un volante? Vete al carajo", remata.

Después, Jesús colgó unos stories de cómo ha quedado el coche tras el robo y de las maniobras de la grúa a la hora de llevárselo, ya entrados en la noche.