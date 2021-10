Tinet Rubira no da 'Operación Triunfo' por muerto y anuncia que habrá 'OT 2022': "Si no es en TVE, lo veremos en otro sitio"

Mucho se ha hablado y se está hablando sobre el futuro de Operación Triunfo. El formato musical, que este 2020 está cumpliendo 20 años de su icónica primera edición, no ve un horizonte despejado y su vuelta a la pequeña pantalla está aún en el aire.

De eso, del pasado, del presente y del futuro, ha hablado Tinet Rubira, director de Gestmusic, en una entrevista a FórmulaTV.

De aquella inolvidable primera edición de Rosa, Bisbal, Bustamante, Chenoa o Verónica, entre otros, Tinet recuerda que "fue una locura". "Las primeras galas no anunciaban que el programa iba a ser un éxito", rememora. "El país se empezó a enamorar del casting de OT 1, pero no fue un amor a primera vista".

"El país se empezó a enamorar del casting de 'OT 1', pero no fue un amor a primera vista"

En cuanto a lo que supuso para la industria discográfica y los recelos de los artistas ante los llamados triunfitos, dice. "Los artistas se encontraron a 16 nuevos cantantes de OT 1 que les estaban comiendo terreno. A este respecto, recuerda: "Nos costó mucho tener visitas en la Academia de OT 1, porque no quería venir nadie". Sobre la industria, apunta: "Cuando empezamos con OT 1, la industria discográfica ya estaba en crisis".

De los 20 años, que se cumplen este 2020, cree que es "una oportunidad perdida" no haber hecho algo más grande para celebrarlo. "TVE ha descartado hacer cualquier tipo de especial y hemos decidido celebrarlo entre amigos". ¿Y cómo será? "El maratón es un streaming donde vamos a dar voz a toda la gente que ha tenido implicación en el programa", indica Rubira.

"O TVE hace una edición de en 2022 o renuncia al formato. No hay otra opción"

Del futuro, aún en el aire, espera que "TVE se lo piense bien" y haya edición de 2022 en la cadena. Edición que él da por hecho. "TVE tiene hasta el primer trimestre de 2022 para tomar su decisión", dice Tinet, que advierte: "OT tiene vida más allá de que TVE quiera una próxima edición.

Por eso, "si OT 2022 no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto". Para terminar, el miembro de Gestmusic sentencia: "O TVE hace una edición de en 2022 o renuncia al formato. No hay otra opción".