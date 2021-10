El 080 Barcelona Fashion torna a desfilar en format 100% digital

La propera edició del certamen de moda 080 Barcelona Fashion tornarà a celebrar-se en format digital el proper dilluns 25 d'octubre (a partir de les 18.00 hores). El certamen de moda més important de Catalunya, i més internacional, emetrà les presentacions de les col·leccions a través del canal 080 TV de la pàgina web oficial 080barcelonafashion.cat.

Els Fashion Show Films es van gravar del 27 de setembre a l'1 d'octubre passats en l'emblemàtic Espai XC, la casa, taller i museu de l'escultor Xavier Corberó a Esplugues de Llobregat (qui va ser el dissenyador de les medalles olímpiques de Barcelona'92).

El lema d'aquesta 28a edició segueix sent, com en ocasions anteriors, Undress your mind (desvesteix la teva ment), una oda a la "diversitat i a la sostenibilitat" del mercat de la moda català en el sentit més ampli d'ambdues paraules. La passarel·la, que se celebra dos cops a l'any, va inaugurar-se l'any 2008.

Espai XC de l'escultor Xavier Corberó a Esplugues de Llobregat. Gaspar J. Ruiz Lindberg

L'esdeveniment que impulsa el Consorci de Comerç, Artesanía i Moda (CCAM) del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat aproparà les propostes de les marques participants. També veurem els Designers Q&A's, uns curtmetratges en què els creadors i firmes nacionals comparteixen les seves inspiracions i processos involucrats en cada col·lecció. A les gravacions, responen a un qüestionari de 28 preguntes coincidint amb la 28a edició del 080 Barcelona Fashion.

Dins de la secció Behind the Scenes, es podrà accedir a continguts de moda i a espais inèdits, com ara el càsting de models, el backstage i el making of de cada producció de moda.

Dilluns 25 d'octubre

Les presentacions digitals comencen dilluns dia 25 d'octubre amb les emissions de les firmes Paloma Wool (18 hores); Eñaut (18.30 hores); Is Coming (19 hores); Escorpion (19.30 hores); Júlia G. Escribà (20 hores) i Txell Miras (20.30 hores).

Dimarts 26 d'octubre

Les emissions seguiran dimarts dia 26 amb Eiko AI (18.30 hores); Custo Barcelona (19 hores); Antonio Marcial (19.30 hores); Lola Casademunt by Maite (20 hores) i LR3-Louis Rubi (20.30 hores).

Dimecres 27 d'octubre

Dimecres s'arribarà a l'equador de la cita amb les propostes d'Álvaro Calafat (18 hores); Guillermina Baeza (18.30 hores); Martín Across (19 hores); Lebor Gabala (19.30 hores); The (Real) Garcia (20 hores) i Moises Nieto (20.30 hores).

Proposta dins del 080 Barcelona Fashion, que s'emetrà en línia del 25 al 28 d'octubre del 2021. ALBERT BONSFILLS

Dijous 28 d'octubre

La darrera jornada culminarà amb les creacions d'All That She Loves (18.30 hores); Y_Como (19 hores); The Label Edition (19.30 hores); Paola Molet (20 hores) i Avellaneda (20.30 hores).

Rodatge de les desfilades de la 28ena edició del 080 Barcelona Fashion. Gaspar J. Ruiz Lindberg

Enguany, dona el seu suport al 080 Barcelona Fashion com a patrocinador principal Clearpay, el mètode de pagament ajornat en el sector de la moda. També són patrocinadors oficials la firma de perruqueria Kevin Murphy i la de manicura Thuya Professional Line. En són col·laboradores les marques M·A·C Cosmetics (maquillatge oficial); Garmin (rellotge oficial); Thuya Formació Professional (equip de maquillatge); Rowenta (planxat i eines d'higienització); Font Vella (aigua oficial), Ghd (eines de pentinat professional) i La Roca Village (destinació de shopping oficial).