¿Qué habría pasado si Hitler hubiera ganado la guerra?

Una de las disciplinas del estudio de los acontecimientos pasados es la llamada historia contrafáctica, o lo que es lo mismo, tratar de imaginar, en base a los hechos y datos, cómo habría sido el mundo si un evento del pasado hubiera sido diferente. A eso juega con rigor Si Hitler hubiera ganado la guerra, un documental que DMAX estrena este martes 19 de octubre a partir de las 22.30 h.

La Segunda Guerra Mundial no solo fue el conflicto bélico más cruento del siglo XX, si no que supuso un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las grandes potencias se enfrentaron entre sí formando alianzas estratégicas que marcarían el devenir internacional a todos los niveles. Pero ¿qué consecuencias habría tenido la victoria del ejército nazi? ¿cómo sería hoy el orden político, social, económico e incluso religioso si Hitler le hubiera dado la vuelta al tablero? ¿existiría la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

Si Hitler hubiera ganado la guerra es una producción que analiza las decisiones que podrían haber provocado la victoria nazi y explora cómo sería hoy el mundo si Hitler y sus aliados hubiesen marcado un nuevo orden mundial según sus principios políticos, económicos, sociales y religiosos.

Esta no es la primera vez que esa pregunta se plantea. Ya se ha hecho en la literatura y en la pequeña pantalla, que muestra proyectos reales como el Plan Maestro para el Este o concebir Alemania como la Capital del Mundo. Así, esta producción expone distintas teorías que dan una idea del sombrío futuro de la humanidad tras una hipotética victoria alemana, analizadas por un grupo de economistas, escritores e historiadores con el fin de componer un retrato realista del mundo si los nazis de Hitler hubieran salido vencedores.

Según estos expertos, las consecuencias inmediatas de la victoria nazi habrían supuesto que millones de personas habrían sido desplazadas, esclavizadas y asesinadas. El Holocausto habría sido solo el principio y quién sabe si se habría extendido en otras naciones simpatizantes.

Este documental expone las distintas situaciones reales en las que la última palabra de Hitler pudo haber dado un vuelco dramático al resultado de la contienda. Y es que, la Alemania nazi perdió la guerra a pesar de sus múltiples intentos por revertir la situación.

Posibles consecuencias de una victoria nazi

Exilios masivos, ausencia de derechos y libertades individuales reconocidas por la legalidad internacional, políticas antisemitas y en contra de los derechos de las minorías… Estas son las secuelas más evidentes de una hipotética victoria nazi en la mayor guerra del siglo XX. Pero entre las múltiples consecuencias también se encuentran:

1 - Estados Unidos no sería la superpotencia que es ahora: probablemente no sería en la actualidad la nación que gobernase el mundo ya que no tendría el poder militar que posee desde el final de la II Guerra Mundial y sería Alemania quien estaría al mando del panorama internacional. Las tensiones entre ambas potencias serían constantes pero la supremacía germana se impondría a los impulsos estadounidenses de derrocar al imperio del Führer.

2 - El alemán podría ser uno de los idiomas más hablados en el mundo: teniendo en cuenta que Alemania hubiera conquistado Gran Bretaña y Francia, el idioma se habría extendido también a sus respectivas colonias repartidas por todo el mundo. El alemán tendría que competir con el chino o el hindú en una explosión demográfica sin precedentes. Además, la descolonización hubiera sido mucho más lenta. Algunos lugares en el mundo posiblemente aún seguirían siendo colonias y operarían como tal.

3 - El rápido y grave crecimiento de la institucionalización del racismo: Si bien el racismo no era algo exclusivo de la Alemania nazi, Hitler y el Tercer Reich se encargaron de cultivar la semilla del odio y la violencia más allá de la raza aria. La pregunta sería ¿hasta cuándo hubiesen seguido los nazis con la ideología de la raza superior? De eso hubiese dependido nuestro futuro sea quien fuera donde hubiésemos nacido y cuál sería nuestra raza influyendo en los flujos migratorios en la segunda y tercera mitad del siglo XX que determinan los cruces culturales entre naciones en la actualidad.

4 - Los países que liderarían el mundo: Alemania y Japón serían las superpotencias mundiales sin ningún tipo de discusión, aunque también se hubiesen beneficiado mucho Italia y España posicionándose como las naciones dominantes en el ámbito económico en el panorama internacional.