Comencen les obres d'ampliació del Clínic

El nou edifici d'hospitalització del Clínic tindrà nou plantes amb 144 habitacions amb capacitat de desdoblegar-se i albergar a pacients immunodeprimits o infecciosos, 23.700 metres quadrats i un termini d'execució de 22 mesos a partir de la licitació de les obres, prevista per a novembre.

Així es va posar de manifest ahir en la presentació d'aquesta primera fase del projecte d'ampliació de l'Hospital Clínic, que finalment arrancarà de manera paral·lela a la segona, la reforma de l'antiga Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola (Euita), les obres de la qual van començar aquesta setmana, amb un termini de 24 mesos, i que albergarà les consultes externes del futur complex hospitalari.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, que va estar acompanyat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va destacar que quan finalitze aquest projecte les 400.000 persones que atén aquest departament disposaran d'un hospital «nou i modern incrustat a la ciutat i dotat de l'última tecnologia».

El cap del Consell va dir que les obres arrancaran «el més ràpid possible» –tenint en compte l'envergadura del projecte– i es coordinaran amb la direcció per a «no pertorbar més del necessari» el funcionament del centre pel qual diàriament passen unes 100.000 persones. Les obres d'aquests dos edificis representen una inversió total de 104 milions d'euros i permetran incrementar l'hospital en 36.624 metres quadrats (el Clínic ara té 67.694), la qual cosa suposa un 54% més de superfície.

A més, comptarà amb 144 habitacions i 240 llits més –fins a 288 llits més si fóra necessari– i 194 noves sales de consulta i 26 boxs més de vigilància intensiva. En concret, el nou edifici d'hospitalització tindrà finalment nou plantes, segons el projecte final entregat a Sanitat a la fi de setembre i que es preveu licitar al novembre amb un termini de 22 mesos.

En aquests moments es troben en la fase final les obres de fonamentació del nou edifici d'hospitalització, que s'alçarà d'esquena a la Euita recaient a l'avinguda Menéndez Pelayo, i s'està condicionant el solar per a construir aquesta nova edificació.

Es tracta d'una construcció de 23.700 metres quadrats amb una inversió estimada de 65,5 milions que constarà de dos soterranis, planta baixa, entreplanta per a instal·lacions, huit nivells per a ús sanitari i administratiu, i una planta de coberta per a instal·lacions. A més, albergarà en la primera planta els serveis de diagnòstic per imatge i radiologia intervencionista, amb dos circuits diferenciats per a pacients ingressats i externs, i en la segona la unitat de vigilància intensiva amb 29 boxs, 24 d'ells per a pacients crítics i els altres cinc per a semicrítics, així com una àrea de rehabilitació.

El nou edifici comptarà amb sis plantes senceres destinades a hospitalització en les quals s'allotjaran 144 habitacions amb 240 llits i una capacitat màxima de 288 llits si fóra necessari, a més de huit consultes de rehabilitació i nou d'hemodiàlisi i diàlisi peritoneal. La planta setena està reservada a oncologia. Totes les habitacions tenen capacitat d'acollir a dos pacients, i totes estan preparades amb una exclosa per a acollir pacients infecciosos o immunodeprimits.

El nou edifici estarà connectat de manera subterrània a la resta del complex i s'habilitarà així mateix una passarel·la provisional des de la segona planta amb les actuals instal·lacions. Per part seua, les obres de rehabilitació, reforma, ampliació i millora de l'eficiència energètica de la Euita, l'edifici que albergarà les consultes externes del futur complex hospitalari, han començat aquesta setmana després de ser licitades per 38,6 milions d'euros i amb un termini d'execució d'uns 24 mesos.

L'edifici tindrà una superfície de 15.988 metres quadrats i set nivells –planta baixa, semisoterrani, soterrani i quatre plantes– i albergarà 177 consultes de diferents especialitats, urgències, 84 llocs d'hospital de dia oncològic, l'hospital de dia multidisciplinari, una sala d'actes, l'aulari i els serveis d'atenció al pacient. Finalment, la tercera fase, segons el projecte inicial que es va presentar, suposarà la reforma de l'actual edifici d'hospitalització i començarà una vegada haja culminat el trasllat de totes les consultes externes al nou edifici de l'antiga Escola d'Agrícoles.