Isabel Pantoja demandará a la hermana de Paquirri

Isabel Pantoja asistió el sábado pasado a un nuevo capítulo de la fábula de Teresa Rivera. La hermana del fallecido Paquirri reaparecía en el programa Deluxe con el pelo blanco y la lengua afilada.

La cordobesa no solo se encargó de esparcir los bulos en relación a la paternidad de Kiko Rivera, sino que llegó a insinuar que la tonadillera fue infiel al torero con una mujer con la que mantenía una relación paralela.

Sin embargo, enterada del supuesto engaño, prefirió que Paquirri no conociera un secreto que, tras cuatro décadas, parece una invención necesaria para llenar las arcas. Nada encaja en el discurso de Teresa, aficionada a la cartomancia y a los rituales espirituales, repleto de inexactitudes, incoherencias y contradicciones.

Paquirri no solo no quería separarse de Pantoja, sino que estaba dispuesto a cortarse la coleta para pasar más tiempo junto a ella. Él mismo lo contó en su última entrevista antes de morir por la cogida de Pozoblanco. Quería retirarse para dedicarse, en cuerpo y alma, a su hijo y a su mujer. Un sueño que acabó incumplido y quebrado, como la vida de esa Isabel resiliente que no despierta de la pesadilla que fue su muerte.

Nunca hubo ni habrá otro para ella. Y, aunque busca, no encuentra consuelo cada vez que sacan de paseo al muerto. Siempre los mismos. Tal vez por eso, esta vez sí ha ordenado a sus abogados que pongan la lupa sobre las declaraciones perniciosas, provengan de quien provengan.

No le va a temblar el pulso a la hora de sentar a Teresa en el banquillo de los acusados. Hay límites que, insiste, nunca deben cruzarse.

Y menos en estos momentos, cuando Isabel intenta recuperarse de la dolorosa muerte de su madre. En otros tiempos, quizás, intentaría no entrar en guerras que, aunque ganadas, resultan incómodas. Ahora, en cambio, tiene claro que hay demasiadas memorias a las que honrar. Todo tendrá su espacio, sobre todo lo musical. Porque Isabel Pantoja regresará muy pronto a ese lugar en el que siempre es feliz: los escenarios.