Así es Lee Yoo-mi, la actriz de 'El juego del calamar' que ha pasado de 40.000 a 6,5 millones de seguidores

Algo que tienen en común las series que suponen un éxito masivo, sobre todo cuando lo son a nivel internacional, como ocurre cada cierto tiempo con alguna producción de Netflix (Gambito de dama o La casa de papel son buenos ejemplos) es que ponen de moda automáticamente todo lo que han tocado.

El juego del calamar se ha convertido por derecho propio en una gallina de los huevos de oro que le ha venido muy bien tanto a la industria de la moda, pues se vaticina un altísimo número de referencias en el cercano Halloween, donde ya se prevé que triunfarán sus disfraces a la vista de cómo se han disparado las ventas de chándales verdes o las zapatillas Vans blancas, como a los intérpretes que han participado en ella, como es el caso de Lee Yoo-mi.

La creciente ola de interés por la industria surcoreana, como se vio gracias a Parásitos, ha hecho que muchos flashes se dirijan no solo a sus protagonistas, sino también a aquellos secundarios que han arrebatado el corazón de los millones de espectadores en todo el mundo de la ficción. Es el caso del personaje de Ji-yeong, encarnado por Lee, que en poco tiempo ha pasado de tener apenas 40.000 seguidores en su Instagram a mediados de septiembre a que su contenido sea visto por más de seis millones y medio de personas.

Toda una it girl que, sin embargo, lleva bastante más tiempo metida de lleno en el negocio y que esta suerte le ha caída del cielo... del trabajo duro. Nacida el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Jeonju, casi al suroeste de Corea del Sur, Lee Yoo-mi estudió sin embargo algo más al norte, en Suwon, graduándose en la Seoho Middle School.

Eligió, como no podía ser de otra forma, la carrera que impartían en el Departamento de Artes Escénicas de la Chungwoon University, una universidad privada en el condado de Hongseong en la que también estudiaron otras celebridades del país asiático como Kim Jong-hyun, Onew o Shin Dong-hee.

La actriz lleva trabajando casi desde que acabó, pues su primera película, The Yellow Sea, la rodó y estrenó entre 2009 y 2010. Y no pudo empezar con mejor pie: aclamada por la crítica, fue seleccionada para participar en Un certain regard, una sección del Festival de Cannes, y ganó el premio a mejor director en el Festival de Sitges.

Tras encadenar varias películas y pequeñas colaboraciones en productos para televisión, le volvería a sonreír la suerte con It's Okay to Be Sensitive, un drama adolescente en el que se trataban temas como los abusos, la identidad sexual o el feminismo y que volvió a situarla en el mapa.

Al trabajar en ficciones de mayor prestigio como Uisa Yohan, le llegaría una llamada de Netflix, pues había sido fichada para una pequeña participación en su dorama (un tipo de drama japonés) Holo, mi amor, trabajando acto seguido en Young Adults Matter, una película que le valdría su primer premio individual de interpretación este mismo 2021, un año que no olvidará, pues Netflix se acordó de ella para El juego del calamar.

Su participación como la jugadora 240 ha sido celebradísima tanto dentro como fuera del set. En una de las escenas cruciales del personaje, cuenta el director y guionista Hwang Dong-hyuk, ella y su compañera Jung Ho Yeon (que interpreta a Kang Sae-byeok) rompieron a llorar nada más terminarla hasta tal punto que las maquilladoras hubieron de esperar un tiempo antes de poder volver a trabajar sobre sus rostros debido a que estos estaban enrojecidos e inflamados de llorar. "Estábamos demasiado inmersas en esos sentimientos durante la escena. Se suponía que no debíamos ponernos a llorar, pero nuestros ojos se nos inundaron", explicó la actriz de 27 años en una entrevista con Netflix.

Hay muchas más curiosidades, como que ambas actrices se convirtieron en grandes amigas o que casualmente la escena en la que se conocen, cuando Kang se acerca a Ji-yeong y le pide que se una a su equipo, fue la última que rodaron (y quizá por eso se nota la química entre ellas).

Sin lugar a dudas la que ha tenido más repercusión es el parecido de Lee Yoo-mi a la también actriz y estrella del K-Pop Sulli, quien falleció en el año 2019. Tal es el parecido que las comparaciones entre sus facciones no cesan en Internet e, incluso, hay teorías de que el personaje está basado en ella, dado que Sulli era, según sus seguidores, una mujer cándida y que lo daría todo por los demás dentro de un sistema consumista que acabó siendo demasiado para ella.

Lee Yoo Mi really remind me of SULLI 😭#SquidGameep5 pic.twitter.com/WK1f4hN0eJ — 용골 ¦ 𝚙𝚛𝚔𝚜𝚑𝚗𝚜𝚘𝚘🐦🐣 (@_jsttrd) September 22, 2021

Con el éxito creado por El juego del calamar ha sido bastante natural que su Instagram esté copado de fotografías del rodaje de la serie, así como de marcas que ahora se rifan colaborar con ella. Lo que quizá no sepan es que tiene otra cuenta, una mucho más animal: Lee Yoo-mi es un amante total de los perros y los gatos y tiene varios de ambos, a los que ha dedicado todo un perfil en el que salen sus monísimos amigos (y ocasionalmente ella).

La intérprete, por cierto, no solo suele subir bastantes fotografías a su cuenta personal con ropa de un estilo muy marcado, bastante en sintonía con su sentido vital que aboga por la sencillez, sino que ya tiene varios proyectos en marcha, siendo el que más llama la atención de sus fans es We Can’t Go To Heaven, But We Can Love, otro dorama en el que será la principal protagonista.