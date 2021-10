Detingut a Elx per conduir ebri i intentar agredir els agents que el van arrestar

Els fets van ocórrer sobre les 04.25 de la matinada del passat dissabte 9 d'octubre, quan una patrulla va observar un automòbil a gran velocitat que efectuava maniobres brusques i ignorava els senyals de trànsit existents.

Una vegada interceptat el vehicle els agents van comprovar que estava a nom d'una tercera persona i amb la ITV caducada i en sospitar de la possible influència de begudes alcohòliques en el conductor li van realitzar una prova que va llançar un resultat positiu, per la qual cosa va ser detingut i traslladat a dependències policials.

A més, l'home es trobava indocumentat i va aportar dades identificatives que no van resultar creïbles per als policies. Finalment, a l'arribada de la grua per a retirar el cotxe, va reconéixer haver donat informació falsa i va traure de les seues butxaques targetes i documents que va donar als agents mentre proferia amenaces i va intentar agredir-los.

Així mateix, se li va intervenir en el turisme una funda que coincidia amb la d'un 'smartphone' valorat en 500 euros que havia sigut sostret durant la jornada i el detingut corresponia amb la descripció facilitada del presumpte autor del robatori, es va trobar en el seu turisme una funda com la denunciada.