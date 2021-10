Cvirus.- La Comunitat Valenciana estudia que la mascareta no siga obligatòria en espais oberts de centres educatius

Aquest cap de setmana, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, assegurava a Ara la Vall que "en els pròxims dies s'actualitzarà el protocol, ja que els tècnics han vist que les condicions estan sent molt favorables". Per tant, "s'adequarà el protocol que arribarà als centres educatius per a flexibilitzar, per exemple, l'ús de la mascareta en espais oberts", precisava el titular d'Educació del Consell, que apuntava que, de moment, no hi haurà canvis a l'interior de les aules.

Fonts de l'administració educativa han confirmat a Europa Press que, "amb el nou context, els tècnics de Sanitat han vist amb bons ulls la possibilitat d'adaptar alguns aspectes del protocol als centres, entre els quals es troba la possibilitat que l'ús de mascaretes als espais oberts dels centres no siga obligatòria".

Cal recordar que els departaments d'Educació i Sanitat del govern valencià tenen el protocol de mesures de seguretat i higiene als centres educatius, que "se'n va adaptant a cada nou context pandèmic, seguint les pautes de les autoritats sanitàries".

Tenint en compte les dades d'evolució de la pandèmia al territori valencià, s'està treballant en la flexibilització de les mesures i "els detalls estaran explicitats quan estiga actualitzat aquest protocol durant aquesta setmana", avancen les mateixes fonts.

Sobre aquest assumpte s'ha pronunciat aquest dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha assenyalat s'està estudiant eixe protocol -"és una qüestió que s'està treballant des de la Conselleria de Sanitat en contacte la d'Educació", ha dit- i ha emfatitzat que, "sempre garantint la seguretat, s'avançarà".

El cap del Consell ha fet una crida a la "prudència" i ha al·ludit al fet que aquest cap de setmana s'han comptabilitzat uns 500 nous contagis. "El virus -ha ressaltat- continua estant ací, hem de mantindre la prudència. He vist molts espais festius en els quals pareix que la pandèmia no existisca, però existeix", ha fet notar en declaracions als mitjans durant la presentació de la primera fase d'ampliació de l'Hospital Clínic de València.

10% SENSE VACUNAR

En aquesta línia, Puig ha asseverat que, "encara que tinguem el gran escut de la vacunació, hi ha un 10% de persones que encara no estan vacunades, i hi ha persones que tenen molt risc".

Per aquest motiu, ha insistit a demanar a eixe 10% de la població que es vacune, ja que "la majoria de morts de les últimes setmanes" s'han donat en persones no immunitzades. "És per ells, per les seues famílies i pel conjunt de la societat. És un exercici de solidaritat bàsic", ha considerat.

El president incideix que la Covid, malgrat la millorança en les dades d'incidència acumulada, contagiats i hospitalitzats, "no es pot donar per superada". "No es pot donar per superada la pandèmia, hem superat la pitjor fase de la pandèmia, per açò estem en eixa normalitat millorada, que vol dir que hem d'atendre les lliçons de la covid en tots els aspectes". I ha rematat: "La pandèmia no està definitivament superada, per açò el factor de seguretat és clau".