Tu horóscopo diario: lunes 18 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 18 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tus dotes de observación estarán hoy muy despiertas, anotas mentalmente unos comportamientos que te resultan muy ajenos, pero es mejor que no hagas ningún comentario en voz alta. Simplemente, toma nota y aléjate de eso que te desagrada.

Tauro

Es cierto que te gustará llevar hoy la voz cantante en casi cualquier tema, pero tendrás que refrenar un poco ese ansia de poder porque no va a dar muy buena imagen de ti y eso lo sabes, así que contrólate. Deja que los demás se expresen sin cortapisas.

Géminis

Ves cerca de ti algunas maniobras que tienen que ver con la política o con algún grupo de poder que realmente te resultan sorprendentes. Si no te interesa demasiado y no te parece honesto, da un paso atrás, no participes en ellas.

Cáncer

Si no entiendes algo, no tengas ninguna vergüenza en preguntarlo porque realmente nadie va a pensar negativamente de ti. Lo importante es que tengas tus respuestas y aprendas más cosas. Esa es la meta que te tienes que fijar.

Leo

Hoy debes plantearte lo valioso o valiosa que eres para algunas personas y lo importante es que estés en sus vidas. Eso te hará sentir con mucha plenitud emocional y te gustará compartir su cariño y alegría. Eso no tiene precio para ti.

Virgo

Estarás disponible para ayudar a un amigo o una amiga que ves que realmente va por cierto camino un poco preocupante. Tu ánimo y tu conversación le vendrán muy bien y le apartarán de pensamientos negativos. Proponle que busque alguna ayuda.

Libra

Hay algo hoy que no será muy de tu agrado, quizá en el trabajo, pero no debes hace un mundo de ello, y si es algo que no te corresponde solucionar, aún menos. Deja que cada uno asuma su responsabilidad. No te impliques en ese conflicto.

Escorpio

Tu imaginación funcionará hoy con mucha agilidad y darás con la clave para solucionar un asunto algo complicado que tiene que ver con lo material o las cuentas. Eso te hará respirar hondamente. Cuéntale a alguien la solución hallada.

Sagitario

No esperes que nadie vaya a buscarte si quieres encontrar un trabajo o cambiar el que tienes. Es hora de ponerse en movimiento y solo tu puedes hacerlo. No lo pienses ni un minuto más. Deja el miedo de lado, sal de tu zona de confort y da un paso al frente.

Capricornio

Te insisten para que hagas algo que te resulta imposible y a lo que ya te has negado. Eso aumentará tus dudas sobre lo que esa persona está dispuesta a hacer por ti. Hay que saber decir "no" y observar cómo se comportan los demás contigo.

Acuario

No te será fácil ponerte de acuerdo con una persona con la que tienes que convivir en el trabajo o en un grupo al que perteneces. Pero debes hacer un esfuerzo para escuchar y no querer imponer tu criterio por encima de todo. Intenta ser amable.

Piscis

Todavía tienes mucho que descubrir en un tema que acabas de empezar a conocer o estudiar, así que si te resulta un poco difícil, solo es cuestión de tiempo y de esfuerzo. No tires la toalla a las primeras de cambio. Proponte tener más disciplina.