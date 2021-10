La reina de Inglaterra busca personal de limpieza para Buckingham Palace... por un sueldo rácano

La reina de Inglaterra, Isabel II, está buscando personal de limpieza para el flamante palacio de Buckingham. Eso sí, quien piense que estar a sueldo de la familia real inglesa supone disfrutar de unas condiciones envidiables, está muy equivocado.

Tal y como recoge el Mirror, el salario anual del empleado o empleada que acceda al puesto será de 11.300 libras esterlinas, es decir, unos 13.400 euros (o lo que es lo mismo, poco más de 1.100 euros al mes) si trabaja a media jornada, mientras que a jornada completa es el doble.

Pero no solo el salario es bajo, sino que además las condiciones no son de ensueño: aunque no se requiere experiencia, el trabajo es de siete días a la semana, bien sea de jornada completa o parcial.

Entre los requisitos, se espera que mantengan la residencia real en su "mejor aspecto" mientras mantienen los "más altos estándares". Los aspirantes a empleo también necesitarán un "buen ojo para los detalles".

La descripción del trabajo dice: "Al unirse a nuestro equipo de profesionales en nuestras instalaciones en Londres, mantendrá, limpiará y cuidará una amplia gama de interiores y artículos, asegurándose de que se presenten de la mejor manera".

"Al aprender de sus colegas, obtendrá las habilidades profesionales especializadas necesarias, siempre con el objetivo de alcanzar los más altos estándares", prosigue la oferta.