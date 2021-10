Carlota Corredera, a Julia Janeiro tras criticar a 'Sálvame': "Cuando quieras te explico qué es el feminismo"

Julia Janeiro se sometió la semana pasada a una operación estética de aumento de pecho que le llevó a ser una de las protagonistas del momento del mundo del corazón.

La contundente respuesta de Belén Esteban al conocer la noticia, criticando que Jesulín de Ubrique pague esta intervención pero no los estudios universitarios de su hija, le ha puesto en el punto de mira.

Julia se ha mostrado molesta con Sálvame por los comentarios que se han realizado durante los últimos días en este sentido, criticando tanto a su padre como a su madre.

Harta de ello, se ha pronunciado ante las cámaras del programa. "El feminismo lo usáis cuando queréis", expresó contundente este viernes en directo y se marchó con una amiga sin decir nada más.

Carlota Corredera no dudó en responder a esta frase de la joven tras las críticas recibidas. "Cuando quieras quedamos y te explico lo que es el feminismo, porque igual no lo sabes. En este programa no hemos utilizado el feminismo de manera selectiva", le dijo.

David Valldeperas alertó a la presentadora que sus frases podrían ser interpretadas como una regañina hacia Julia, por lo que quiso aclararlas. "Nunca abroncaría a una niña de 18 años, pero estoy hasta aquí que los últimos ataques que se hacen en redes respecto a mí con el posicionamiento con el tema es que siempre hablan de feminismo selectivo. No soy una feminista selectiva, estoy por la igualdad entre hombres y mujeres", respondió.

"Hay mujeres que para mí son indefendible y no por eso soy menos feminista. Si Juls o María José Campanario consideran que desde el programa se ha hecho algo machista respecto a su hija, me encantaría saberlo para hablarlo. No quiero abroncar. Es que estoy del feminismo selectivo hasta aquí", concluyó.

Además, recordó que en numerosas ocasiones los colaboradores de Sálvame la han "defendido" cuando otros programas o usuarios de las redes sociales le hacían comentarios negativos "por mostrarse como se muestra, por las fotos…".

"Muchísima gente la ha atacado desde que abrió su perfil de Instagram. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier mujer y cualquier hombre puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Aquí quien más o quien menos está operado", declaró.

Para terminar la polémica, la presentadora destacó con cierto tono de ironía la pronta recuperación de la hija de María José Campanario. "Cómo se regeneran los tejidos de 18 años. Qué maravilla", pronunció.