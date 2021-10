Juls Janeiro, contra 'Sálvame': "El feminismo lo usáis cuando queréis"

Julia Janeiro se ha convertido en una de las protagonistas de la semana en el mundo del corazón tras hacerse pública su operación estética de aumento de pecho.

Belén Esteban estalló en ese momento contra Jesulín de Ubrique, padre de la hija que tienen en común y quien pagó la operación, para defender a Andrea al no darle las mismas oportunidades.

A causa de las declaraciones de la colaboradora, los reporteros de Sálvame han permanecido haciendo guardia frente a la casa de la joven en Madrid para recoger su respuesta.

Las primeras palabras de la hija de María José Campanario han sido en contra del programa por las críticas que estaba recibiendo tanto ella como su padre y su madre.

"El feminismo lo usáis cuando queréis", declaraba de forma contundente, sin volver a pronunciarse sobre nada más y provocando el enfado de los colaboradores.

Carlota Corredera, enseguida respondía a las acusaciones vertidas sobre el programa. "Cuando quieras, quedamos y te explico lo que es el feminismo. No hemos utilizado el feminismo de manera selectiva. ¿Qué necesitas saber de feminismo? Yo te echo una mano. No sé qué concepto tiene del feminismo. Si hay que explicárselo a su madre, también lo hago, no hay problema", expresó.

Además, David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame, ha aportado más información al respecto. "La semana pasada, Campanario pidió que dejásemos a su hija en paz. Utilizó esta misma frase que ha utilizado Julia Janeiro. Decidimos no emitir esas declaraciones", reveló.