El reproche de Pablo Motos a Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

Tamara Falcó volvió el pasado jueves a compartir mesa de actualidad junto a Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Pablo Motos en El Hormiguero, un regreso que no ha estado exento de polémica por la reprimenda de Motos a Falcó al no querer participar en el baile que marca el inicio de cada programa.

La hija de Isabel Preysler, que recientemente obtenía su titulación de chef en Le Cordon Bleu, se ha ausentado la mayor parte del tiempo del programa para centrarse en este nuevo reto profesional, motivo por el cual no tenía preparada la coreografía y este jueves no se sumó a sus compañeros para bailar.

Desde el inicio del programa, el presentador miró hacia ella esperando que se levantase para participar en el baile, pero ella se quedó sentada aplaudiendo junto a Nuria Roca y Cristina Pardo, mientras el resto de compañeros realizaban la coreografía, que todos los días es la misma.

Al finalizar el baile, Motos se dirigió a ella directamente para reprocharle que no quisiera bailar. "Qué vergüenza, qué vergüenza me da pertenecer a este equipo donde la mitad del equipo no se sabe el baile, qué falta de profesionalidad", ha valorado el presentador.

A pesar del reproche, las colaboradoras, Falcó incluida, se lo han tomado con buen humor. "Es que lo hacéis tan bien", comentaba Falcó, mientras que Cristina Pardo respondía que "no es verdad, es que los que no trabajáis tenéis mucho tiempo para ensayar".

"Es impresentable, me voy, adiós, hasta luego", se despidió Motos entre risas antes de dar paso a los artistas invitados, David Summers y Javi Molina, de Hombres G.

La actitud de Falcó contrasta con la de Pilar Rubio, que esta semana sí participó en la coreografía a pesar de sus ausencias en el programa.