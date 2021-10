La Llei d'Acompanyament, una "autopista" per a agilitzar tràmits per a accedir a fons europeus

El Consell ha aprovat aquest divendres l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals per al pròxim exercici 2022, més coneguda com a 'Llei d'Acompanyament', que busca "construir una autopista" per a agilitzar els tràmits administratius a totes aquelles empreses i entitats de la Comunitat Valenciana que gestionen fons europeus del programa Next Generation.

Així ho ha ressaltat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, en la roda de premsa posterior al ple del Consell que ha donat llum verda a l'avantprojecte de la norma, que ara ha de passar pel Consell Jurídic Consultiu (CJC), abans de ser remés a les Corts com a projecte de llei.

La norma recull un ampli ventall de mesures fiscals, socials i d'impuls econòmic que guiaran l'actuació del Consell durant el pròxim any, en el qual, segons Soler, es prioritzarà la lluita contra la crisi provocada per la pandèmia i la consolidació de l'Estat del Benestar.

Fons europeus

Entre les novetats, la llei crea la figura dels 'projectes d'interés prioritari', que permetrà gestionar i executar de manera més eficient els projectes d'empreses que tinguen assignats fons europeus i optar a un major volum de fons Next Generation EU.

Així, les administracions tindran l'obligació de tramitar de manera prioritària tots els expedients administratius necessaris per a la posada en marxa dels projectes després de la seua adjudicació, amb el que es vol incentivar la participació d'empreses i una major absorció de recursos.

El Consell ja havia aprovat, a través del decret llei de Mesures Urgents, l'agilització administrativa per a l'execució d'actuacions contemplades amb fons europeus, i ara s'estén també als projectes presentats per empreses privades.

La mesura implicarà "major col·laboració interadministrativa amb els ajuntaments i entitats locals per a evitar que es paralitzen projectes durant els tràmits en diferents nivells administratius", ha apuntat el conseller.

Deduccions per contractar per a la cura de persones

D'altra banda, la Llei d'Acompanyament estableix deduccions fiscals de fins a 1.000 euros per als qui contracten de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim de la Seguretat Social per a la cura de menors de 5 anys al seu càrrec o ascendents majors de 75 anys.

Així, per exemple, en el cas que la persona contribuent tinga al seu càrrec a un menor la deducció serà de 600 euros, elevant-se a 1.000 euros en el cas de dos o més menors. Si li la contractació té com a finalitat la cura d'un ascendent la deducció aconseguirà els 300 euros i s'elevarà a 500 en el cas que siguen dos o més.

S'adapta la normativa vigent per a considerar municipi en risc de despoblació a aquells amb menys de 300 habitants, enfront dels 120 d'ara. Amb aquest canvi, 21 municipis es beneficiaran d'una major partida en el Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

Devolució de quotes per donar ús a habitatges buits

La Llei de Mesures Fiscals també introdueix modificacions en l'Impost sobre habitatges buits, (Llei 3/2020, de 30 de desembre) amb l'objectiu de mobilitzar aquests immobles ociosos i deshabitats incentivant el seu ús i introdueix avantatges fiscals per a grans propietaris que donen un ús efectiu als seus habitatges inscrits en el Registre d'habitatges deshabitats.

En concret, permet la recuperació de les quotes reportades per les vivendes considerades deshabitades després de l'aprovació de mesures de foment o acord d'intermediació, a partir del dia en què s'inicie el seu ús residencial.

S'introdueix també un segon benefici que habilita la devolució de les quotes reportades quan un habitatge deshabitat es destina a l'ús residencial continuat durant el termini d'un any. Els beneficis fiscals recollits podran estendre's a la resta d'habitatges d’eixe propietari. Aquestes noves deduccions tindran efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2021.

A més, s'amplien els supòsits en els quals un contribuent pot accedir a deduccions per arrendament d'habitatge habitual. Fins al moment era obligatori que no es disposara d'un habitatge en propietat a menys de 100 quilòmetres de l'habitatge llogat, excepte casos de violència de gènere. Ara es contemplen també l'estat ruïnós de l'habitatge o que s'estiga en un procés de divorci el cònjuge residisca en aquesta.

S'eliminen tràmits de publicitat i transparència per a les empreses d'instal·lacions d'aprofitament energètic per a reduir la burocràcia i es regula la potència elèctrica mínima que hauran de disposar els mòduls fotovoltaics per a la producció d'energia elèctrica en els nous edificis d'ús residencial, dotacional, industrial o terciari, així com aquells que canvien d'ús o es rehabiliten i l'àrea total construïda del qual supera els 1.000 metres quadrats.

La potència elèctrica mínima a instal·lar en terrats, cobertes o estacionaments serà de 15kW en aquelles construccions de fins a 1.100 metres quadrats i augmentarà a raó d’1,5 kW per cada 100 metres quadrats de superfície addicional, tenint en compte la disponibilitat de l'espai apte en la coberta.

Mesures socials

Pel que respecta a l'anomenat 'escut social', es modifica la Llei de Serveis Socials per a avançar en la implantació del nou model de Serveis Socials de la Comunitat. Així, s'inclouen nous perfils professionals i es redueixen les ràtios d'atenció. A més, es crea la Mesa d'Acció concertada en la qual, per primera vegada, incorpora la participació de les entitats sense ànim de lucre en el concert del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (SPVSS) com a espai de diàleg i treball. També s'agilitzen els tràmits per al finançament d'infraestructures i equipaments de serveis socials en el marc del Pla d'Infraestructures de Serveis Socials.

Finalment, es persegueix una major inspecció i control dels Serveis Socials amb el descens de la ràtio del personal inspector de 150.000 a 125.000 persones, que també incorporarà equips per a inspeccionar l'atenció primària bàsica que actualment no entra dins de les seues funcions, així com els contractes programes en el conjunt del SPVSS.

La llei també adapta la normativa de la renda valenciana d'inclusió per a fer-la compatible amb l'Ingrés Mínim Vital de l'Estat.

Sanitat

En matèria sanitària, es preveu que els facultatius mantinguen el complement específic B durant la provisió en comissió de serveis i en el nomenament per a llocs de treball de màxima categoria o prefectures. També s'actualitza la Llei 1/2008 de 17 d'abril per a garantir el subministrament de medicaments adaptant-la a la normativa estatal.

En emergències, es garanteix un suplement laboral per al personal que forme part de l'estructura de guàrdia permanent en matèria d'emergències.