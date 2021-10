Arranca el primer concurs de composició per a dolçaina i instrument polifònic de la Diputació de València

L'objectiu d'aquest concurs és el de generar un conjunt d'obres que puguen "enriquir el patrimoni musical orientat al peculiar so de la dolçaina, i conjugar-ho amb altres instruments", ha explicat en un comunicat la corporació provincial.

Aquest divendres s'han presentat les obres a concurs davant un jurat especialitzat, encarregat de valorar les propostes. La resolució dels guardons es farà pública en una gala d'entrega que tindrà lloc el pròxim 22 de novembre a l'aula Magna del Conservatori professional de música de València-Velluters.

La convocatòria, a proposta de l'àrea de Cultura dirigida pel diputat Xavier Rius, va ser publicada per primera vegada el passat 16 de juliol de 2021 en el BOP amb la voluntat de fomentar, protegir i difondre la música de dolçaina, així com de contribuir a la creació de condicions i mitjans perquè la societat valenciana puga desenvolupar una cultura musical pròpia, amb un repertori específic per a aquest instrument.