Numerosos cineastas e intérpretes internacionales y españoles arroparán al festival en su 66 edición

Entre ellos estarán, han señalado, la exmodelo y fotógrafa británica Pattie Boyd; el actor británico Malcolm McDowell, protagonista de 'La naranja mecánica'; los ganadores del Óscar Juan José Campanella, director de cine, y Vittorio Storaro, director de fotografía; los actores argentinos Eduardo Blanco y Óscar Martínez, así como numerosos rostros conocidos del cine español.

Pattie Boyd acudirá a Valladolid con motivo del ciclo 'Beatles Forever', que conmemora el 60 aniversario del primer concierto del cuarteto de Liverpool. La artista británica, exmujer de George Harrison, interviene en dos de los títulos del maratón cinematográfico -'A Hard Day's Night' y 'The Beatles And India'- y además sus fondos fotográficos conforman parte de la exposición homónima que acoge la Casa de la India en Valladolid.

Boyd participará el martes 26 en la presentación y posterior coloquio de la película The Beatles And India junto con sus directores, Ajoy Bose y Peter Comptom, quienes también acudirán a Valladolid, y al día siguiente visitará la exposición en la Casa de la India.

El actor Malcolm McDowell, protagonista de La naranja mecánica ('A Clockwork Orange', 1971), visitará Valladolid el 23 de octubre para presentar el documental 'La naranja prohibida', una producción original de TCM dirigida por Pedro González Bermúdez que reconstruye los acontecimientos que rodearon al primer pase público de la película de Stanley Kubrick en España.

McDowell participará en varios eventos de presentación de La naranja prohibida en el marco de la Seminci. El 23 de octubre asistirá junto al director, Pedro González Bermúdez al pase del documental y de la copia restaurada del film de Kubrick en el Teatro Carrión, el escenario que acogió la primera proyección de la polémica película en España, y mantendrá un coloquio abierto para responder a todas las preguntas del público asistente a la sesión.

También acudirán al Festival algunas de las personas que intervienen en el documental, como los escritores Vicente Molina Foix y Gustavo Martín Garzo, y el exdirector de Seminci Carmelo Romero.

El ganador del premio Óscar por 'El secreto de sus ojos', Juan José Campanella, estará presente en Seminci para recibir la Espiga de Honor durante la Gala de Inauguración el 23 de octubre, acto en el que estará acompañado por los intérpretes argentinos Óscar Martínez y Eduardo Blanco, la española Clara Lago y el productor Gerardo Herrero.

Campanella participará también en la mesa redonda del ciclo 'Historias salvajes, relatos extraordinarios. Cine argentino 2000-2020', en la que también intervendrán los cineastas Luis Puenzo -ganador del Óscar en 1986 por La historia oficial- Mariano Llinás y Eloisa Solaa, y la actriz Inés Efrón.

Vittorio Storaro, ganador de tres Óscar por Apocalypse Now (1979), Rojos (1981) y El último emperador (1987), recibirá en la Gala de Clausura la Espiga de Honor de Seminci, que le entregará el director español Carlos Saura, con quien ha trabajado en numerosas películas, la última El rey de todo el mundo, que se presentará el día anterior en Sección Oficial fuera de concurso.

SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial de la 66 Seminci refleja, han recalcado las mismas fuentes, "el compromiso del festival con la poderosa mirada de los nuevos autores internacionales".

Hasta la fecha, han confirmado su presencia el director francés Robert Guédiguian (Mali Twist), la directora costarricense Nathalie Álvarez Mesén (Clara sola), el iraní Panah Panahi (Hit The Road), la tunecina Leyla Bouzid (A Tale Of Love And Desire), los indios Deepa Mehta (Funny Boy) y Pan Nalin (Last Film Show); la kosovar Blerta Basholli (Hive), que acude acompañada por la actriz Ylka Gashi; la argentina Paula Hernández (Las siamesas) junto con la actriz Valeria Lois; el palestino-israelí Hany Abu-Assad (Saloon Huda), acompañado de las actrices Manal Awad y Maisa Abd Elhadi; el suizo Fred Baillif (La Mif), además del protagonista de Compartment N.6, Amir Jadidi.

También acudirán a Valladolid una representación de las películas españolas de Sección Oficial, con la directora Clara Roquet y las actrices Nicolle García, María Morera, Vicky Peña, Carol Hurtado (Libertad, que es la película inaugural); la realizadora Neus Ballús y los actores Mohamed Mellali, Pep Sarrà y Valero Escobar (Seis días corrientes); la directora Helena de Llanos y los actores Óscar Ladoire, Tristán Ulloa y Juan Diego (Viaje a alguna parte), y el ya mencionado Carlos Saura, director de El rey de todo el mundo.

PRESENCIA ESPAÑOLA

La 66 Seminci tendrá presencia de directores, intérpretes y profesionales de todos los ámbitos de la industria del cine español. Además de la gran mayoría de los realizadores de las películas españolas en las diferentes secciones del Festival, también acudirán a Valladolid directores como Álex de la Iglesia (Espiga de Honor), Manuel Gutiérrez Aragón, Manuel Iborra, Benito Zambrano, Enrique Urbizu, Gracia Querejeta, Jaime Chávarri, Enrique Gabriel, Gonzalo Suárez, Judith Colell, Enrique García, Julia de Paz, Adán Aliaga, Celia Viada, Amparo Climent, Juanjo Giménez, Fernando Colomo, Adrián Silvestre, David Martín de los Santos, Javier Marco, Guillermo Benet y Lluis Miñarro, entre otros.

También participarán en diferentes actos en Seminci actrices como Mercedes Sampietro (Espiga de Honor), Carolina Bang, Ana Gracia, Emma Suárez (madrina de la 66 edición), Elia Galera, Eva Martín, Marta Etura, Irene Visedo, Silvia Marsó, Rosana Pastor, Julieta Serrano, Tina Sainz, Marta Nieto y Luisa Martín, y actores como Emilio Gutiérrez Caba y Jose Coronado (Espigas de Honor), Carlos Areces, Antonio Resines, Guillermo Montesinos, Joaquín Climent, Roberto Álamo, Juan Miguel Montilla 'El Langui' o Pablo Puyol.

JURADOS

Los jurados de la 66 Seminci estarán integrados por cineastas e intérpretes de todo el mundo. En el Jurado Internacional, junto a Deepa Mehta, participarán, entre otros, la cineasta húngara Lili Horvát, ganadora con su segundo largo, Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido, de la Espiga de Oro, el 'Pilar Miró' y el galardón a la mejor actriz para su protagonista en la 65 Seminci, y la actriz española Marta Etura.

En el caso de Punto de Encuentro, lo formarán la cineasta iraní Farnoosh Samadi, la única ganadora de dos Espigas de Oro consecutivas por los cortos 'El silencio' (2016) y 'La mirada' (2017), además del primer premio de Punto de Encuentro el año pasado por el largometraje La regla de los 180º; el director español José Luis Montesinos, ganador del Goya al mejor corto por El corredor, y Romina Paula, actriz, directora y dramaturga argentina. Además, integrarán el jurado de la sección DOC. España el director argentino Ignacio Acconcia, autor de El niño de fuego; el español Héctor Domínguez-Viguera, ganador de esta sección el año pasado por Tierra de leche y miel; y el también español Manuel Menchón, director del documental Palabras para un fin del mundo.