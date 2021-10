Moreno (PSRM): "El Gobierno de López Miras está dejando caer losservicios públicos en la Región de Murcia"

En un comunicado, Moreno ha criticado que "el Gobierno de López Miras, con su política del recorte, está dejando caer los servicios públicos de la Región de Murcia", lo que, a su juicio, "está provocando que muchos ciudadanos tengan que acudir a la sanidad y la educación privada y quien no tenga poder adquisitivo para acceder a ellas, se quede fuera del sistema".

"Ahí es donde nos está llevando el Partido Popular durante estos últimos 26 años de Gobierno, pero el PSRM seguirá trabajando incansablemente para que esto no siga ocurriendo en esta Región y la ciudadanía tenga una igualdad real de oportunidades en servicios básicos y esenciales como la sanidad y la educación", ha señalado.

Para el parlamentario socialista, que ha hecho estas declaraciones, junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albudeite, José Luis Zapata, durante la protesta vecinal celebrada frente a la Consejería de Salud por el "cierre" del consultorio médico, ha denunciado la "ausencia" de personal médico desde hace tres meses en el consultorio del Albudeite.

Esto, ha dicho, "provoca que los vecinos y vecinas tengan que desplazarse a otros centros de salud, con las dificultades que esto conlleva, especialmente, para las personas mayores y de movilidad reducida, además de saturar esos centros a los que tienen que acudir en otros municipios".

Asimismo, ha explicado que esta "no es una situación aislada", sino que "también ocurre en otros municipios de la Región", algo que desde el PSRM-PSOE no entienden porque "el Gobierno de España lleva destinados más de 500 millones de euros, entre 2020 y 2021, a la Región de Murcia para reducir las listas de espera y fortalecer la atención temprana. No sabemos dónde mete ese dinero López Miras, pero ya no hay excusas".

Igualmente, el diputado ha lamentado que el presidente regional "tenga la doble moral de reconocer a los profesionales sanitarios como los héroes de la pandemia y, sin embargo, la semana pasada se reunió con ellos y no aceptó ninguna de sus reivindicaciones".

"Lo único que piden es estabilidad laboral y mejora de las condiciones, que son tercermundistas las que tenemos en la Región, lo que obliga al personal sanitario a irse a otras comunidades. Si no hay personal sanitario aquí, es por la falta de previsión y nula gestión del Gobierno regional", ha agregado.

En este sentido, ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en la Asamblea Regional que fue aprobada por unanimidad para contratar 400 sanitarios que refuercen el sistema de atención primaria del Servicio Murciano de Salud.

CASI TRES MESES SIN MÉDICO, SEGÚN EL PSOE

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albudeite, José Luis Zapata, ha denunciado que los vecinos y vecinas del municipio "están sin médico desde el 16 de julio". Al hilo, ha explicado que el 19 de julio la Consejería de Salud anunció que el municipio dispondría de un médico, pero solo lunes, martes y jueves en horario de tarde, por lo que "muchas personas han tenido que soportar las altas temperaturas y se les está privando de un servicio básico y esencial como es la asistencia médica".

"Exigimos una explicación clara y contundente y que de forma inmediata se restituya el servicio médico en Albudeite todos los días de la semana y en horario de mañana", ha concluido Zapata.