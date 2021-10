PP insiste en que es "rotundamente falso" que el RD vaya a bajar la luz porque "en un mes no ha parado de subir"

Así lo ha señalado Requena este viernes en una mesa informativa que ha instalado el Partido Popular en Valladolid para explicar a los ciudadanos por qué ha subido tanto el precio de la electricidad, por qué entienden que al Gobierno encabezado por el socialista "Pedro Sánchez" no le "interesa" que baje y cual es la propuesta que plantea el Partido Popular.

Requena, que ha acompañado a compañeros parlamentarios del PP por Valladolid como los diputados José Ángel Alonso y Eduardo Carazo y los senadores Mercedes Cantalapiedra y Alberto Plaza, ha explicado profusamente la situación del mercado energético en España y cómo afecta a la economía de la provincia de Valladolid.

El Partido Popular, ha recalcado, sigue en su "empeño" de trasladar un modelo energético que busque una transición energética "consensuada, justa en lo medioambiental, lo social y sobre todo en lo económico", porque el proceso "no puede dejar a nadie atrás" y debe dar "posibilidades de futuro".

Para Juan Diego Requena, el Gobierno de España no conseguirá que el Real Decreto aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados baje el precio de la luz "en un 20 por ciento", porque ha recordado que estas medidas llevan en marcha un mes y en este tiempo "no ha hecho más que subir", hasta el punto de que este viernes a las 8.00 horas se ha alcanzado un precio "récord" del megavatio/hora.

Además, ha señalado Requena que las medidas tomadas para repercutir los beneficios de la subida del precio del gas sobre las eléctricas tienen el efecto contrario, ya que éstas lo están "repercutiendo" sobre el consumidor. Así, según Requena las compañías han informado ya a "grandes empresas" de que renegociarán al alza los contratos eléctricos.

"Creemos que una política tan fundamental y tan importante requiere de más cabeza fría, más sensatez y menos sectarismo e ideología. Empujada o no por Podemos, la intervención del mercado y la excesiva regulación nos está abocando a situaciones muy complejas", entre las que también ha apuntado a faltas de suministro de algunas materias debido al incremento de los costes de producción que podría incidir en que se "amplíen" los paros de líneas en fábricas como las de Renault.

Requena ha señalado situaciones de pequeños negocios y autónomos que han visto como sus costes por la electricidad han incrementado de manera drástica en los últimos meses, ya que ha considerado un "fracaso" la propuesta de los tramos horarios de consumo eléctrico porque no se han "modificado los hábitos".

Eso se debe, ha detallado, a que las empresas y autónomos no pueden permitirse cambiar las horas en las que necesitan más consumo. Así, ha dado el ejemplo de un "pequeño restaurante" del centro de Valladolid que ha facilitado sus facturas de suministros al Partido Popular y que ha pasado de pagar 1.648 euros al mes en agosto de 2020 a 3.953 el pasado mes de agosto.

En una provincia como Valladolid, ha reflexionado el diputado 'popular', la economía no solo se ve afectada por la subida del precio de la electricidad, sino que también el incremento de los impuestos del combustible diésel para "pagar las renovables" pone en dificultades al sector agrario.

"El campo no se puede electrificar", ha defendido Requena, en relación a que los vehículos agrícolas seguirán mayoritariamente funcionando con gasóleo.

PROPUESTAS DEL PP

Ante esta situación, el Partido Popular plantea una Proposición de Ley que consideran que sí que conseguiría bajar "un 20 por ciento" la factura, mediante medidas como destinar una parte de los pagos de derechos de emisiones de CO2 (2.000 millones de euros) a compensar los precios de la electricidad; traspasar a los Presupuestos del Estado los costes "no energéticos" de la factura; suprimir el impuesto del 7 por ciento sobre el valor de la producción eléctrica (actualmente suspendido por el Gobierno hasta final de año) y reducir el IVA del 21 al 10 por ciento.

Con ello, estiman que los españoles se ahorrarían 9.000 millones de euros en las facturas de suministros.

En cuanto a las compañías eléctricas, ha considerado que no defenderá "los intereses abusivos, ni de lo privado ni de lo público", pero no ha culpado de la situación a un sector que está "cumpliendo la Ley" y "juegan a la Ley que tenemos", así que "si no funciona, cambiemos la Ley".

En la mesa informativa también han estado representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento, como la portavoz del Grupo Municipal, Irene Núñez, o los concejales Francisco Blanco y Rodrigo Nieto; y los diputados provinciales Agapito Hernández y Alfonso Romo.