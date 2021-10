Carlota Corredera revela el nombre que iba a tener 'Sálvame' en sus inicios: "No se iba a llamar así"

Sálvame ha vivido muchos cambios desde que se estrenó en abril de 2009. Han fichado nuevos colaboradores, se han unido más presentadores e incluso ha cambiado la cabecera -pues incluso fue cantada por la fallecida Mila Ximénez-, todo para llegar a ser lo que es ahora.

Sin embargo, como suele suceder en televisión, el proyecto que se planteó a la cadena difirió bastante de lo que finalmente fue el formato, y así lo ha revelado Carlota Corredera.

La gallega es, precisamente, uno de los cambios más notables del programa, pues empezó como una de las directoras del programa y, finalmente, en 2015, se incorporó como presentadora habitual. Por ello, es uno de los rostros visibles que más sabe de las entrañas de Sálvame.

Así lo demostró este jueves la presentadora al revelar un detalle inesperado sobre el programa, y lo hizo aprovechando que estaba en plató Nagore Robles, presentadora de Sobreviviré: After Show.

La vasca acudió para promocionar su programa en Mitele Plus, momento en el que Corredera habló de una coincidencia -o no tanto- entre ambos formatos: "¿Vosotros sabéis que Sálvame no se iba a llamar Sálvame? El primer nombre que tuvo iba a ser Sobreviviré. ¿A que no lo sabíais?".

De este modo, la gallega confirmó que su programa y el de Nagore compartían mucho más de lo que pensaban. "Me suena esto, porque de verdad, plagiamos todo de vosotros. A ver si nos va igual de bien", comentó la exgranhermana.