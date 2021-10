Policia, habitatge i barris, prioritats del PSOE per a pactar el pressupost local de València

Un augment del nombre de policies locals als carrers, especialment en les zones amb majors problemes de convivència, més habitatges públics de lloguer assequible i un tractament equitatiu per als barris quant a inversions i dotacions. Aquestes són tres de les principals línies estratègiques amb les quals treballa el PSPV-PSOE per a pactar el pressupost municipal de 2022 amb el seu soci majoritari de Govern a l'Ajuntament de València, Compromís, i fins i tot per a ampliar l'acord a més grups, com va succeir l'any passat amb Ciutadans.

La vicealcaldessa i portaveu socialista, Sandra Gómez, ha exposat aquest dijous en un desdejuni informatiu les exigències del seu grup per a abordar l'escenari postCovid, una "fase nova" després de la pandèmia que en la seua opinió ha d'estar centrada en la reactivació i la recuperació econòmica i social.

El reforç policial en barris com Orriols, la Malva-rosa, Benicalap o Marxalenes es produirà, principalment, amb un augment de places en les ofertes públiques d'ocupació (OPO). "Abans d'acabar el mandat hi haurà 400 policies més a peu de carrer en els barris que més necessitats tenen. Amb les oposicions en marxa, al maig tindrem 300 policies més que en 2019, però ens posarem com a prioritat per a la pròxima OPO que es prioritze l'entrada de nous policies", ha explicat. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha reconegut que la plantilla de la Policia Local "ha patit un minvament" amb les jubilacions no reposades. "Aquesta ciutat és asimètrica i no totes les zones tenen les mateixes necessitats. Farem un càlcul i sobre la base d'eixe estudi, en un mes, podrem presentar les idees globals de la nova policia de barri a la ciutat de València", va avançar.

En matèria d'habitatge, els socialistes proposen ampliar el parc de lloguer assequible per a joves i altres col·lectius amb dificultats d'accés. "L'objectiu és que en 2022 hi haja, amb clau en mà, 200 habitatges públics de lloguer assequible més", ha anunciat Gómez, la qual cosa es traduirà en un pla de 54 milions d'euros que seran aportats al 50% per l'Ajuntament i pel Banc Europeu d'Inversions (BE). La portaveu socialista també ha avançat que es canviaran els criteris d'accés d’Aumsa perquè els seus habitatges "vagen a persones realment en dificultats", amb una rebaixa del llindar de renda a l'entorn dels 21.000 euros per unitat familiar.

Finalment, el PSOE donarà suport al recàrrec del 30% en l'IBI per als grans propietaris d'habitatge per a traure oferta al mercat del lloguer. "Entre 30 persones jurídiques acumulen 5.000 habitatges. El nostre objectiu no és recaptar, sinó que eixes persones tinguen casa", ha apuntat l'edil d'Hisenda, Borja Sanjuán.

També en matèria d'habitatge, els socialistes proposen un pla de regeneració urbana d'habitatges privats. "Col·laborarem o sumar-nos a un projecte del ministeri d'Habitatge per a finançar fins al 80% (entre l'Ajuntament i l'Estat) la rehabilitació d'habitatges que ja no compleixen amb les condicions d’habilitabilitat i eficiència energètica. I el 100% en els barris més vulnerables", ha detallat la vicealcaldessa.

Quant a la redistribució d'inversions i dotacions per barris, Gómez aposta per una València "policèntrica en la qual tots els barris compten i per tant hi haja una inversió descentralitzada. Tan important és convertir en zona de vianants la plaça de la Reina com la gran illa d’Orriols", afirma, per la qual cosa advocaran per prioritzar als barris amb major índex de vulnerabilitat.

En aquest capítol ha citat la necessitat d'escometre inversions en forma d'equipaments i reurbanitzacions en barris com Orriols, la Malva-rosa, Patraix, Torrefiel, Favara, Sant Isidre o el Cabanyal. També ha fet al·lusió a la reforma integral de les avingudes Pérez Galdós i Ausiàs March "que seran absolutament inqüestionables per al PSOE", ha manifestat.

Cultura, economia i salut mental

En matèria cultural, els socialistes també demanaran una rebaixa de l'IBI del 60% per a les sales de cinema de la ciutat, molt afectades per les restriccions sanitàries i una bonificació del 50% en l'accés dels joves de 18 a 30 anys als espais culturals. En el pla econòmic, advoquen per consolidar l'Oficina d'Inversions per a atraure projectes a la ciutat, pel desenvolupament de Vara de Quart com a districte innovador amb el desenvolupament del sòl i per posar en marxa un gran pla de digitalització de l'economia local. També proposen la potenciació de la detecció de problemes relacionats amb la salut mental a través de la xarxa de serveis socials municipals.

Comptes "dins del termini i en la forma escaient"

Gómez ha mostrat la seua intenció que els pressupostos municipals de 2022 es presenten "dins del termini i en la forma escaient", com en anys anteriors. "Aquest és un Govern de coalició en el qual hi ha diferències, però sempre ens posem d'acord en l'important, i els pressupostos ho són", ha afirmat. A més, valora l'"actitud constructiva" de Ciutadans, amb qui espera poder repetir acords com l'aconseguit per als comptes de 2021. "No és bo per al Govern, sinó per a la ciutadania", assegura.