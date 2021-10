Daniel Craig cuenta por qué suele frecuentar bares gays: "He ido desde que tengo uso de razón"

Daniel Craig ha vuelto a demostrar que no le importa ignorar los cánones -mal- establecidos de la masculinidad, y lo ha hecho con una sorprendente revelación este martes en el podcast Lunch with Bruce.

"He ido a bares gay desde que tengo uso de razón", confesó el actor de 53 años. "Una de las razones es porque no me meto en peleas en los bares gay tan a menudo".

El marido de Rachel Weisz explicó que lo lleva haciendo desde joven para evitar acabar "metido en una pelea" durante una noche de fiesta, lo cual aseguró que le ocurría "bastante" cuando iba a bares que no son de ambiente.

Además, el intérprete, que acaba de estrenar 007: Sin tiempo para morir, añadió que, cuando estaba soltero, los bares gays eran un buen lugar para ligar: "No tenías que declarar tu sexualidad y era un lugar muy seguro. Y podía conocer a chicas, porque allí hay muchas chicas exactamente por la misma razón por la que yo iba".

Aprovechando su visita al podcast, el presentador, Bruce Bozzi, recordó cuando se hicieron una foto en 2010 a la salida de un bar LGTBI en California y eso desató los rumores sobre la homosexualidad de Craig. "Somos táctiles, nos queremos. Nos damos abrazos, está bien. Somos dos malditos hombres adultos", opinó Craig sobre aquella noticia.