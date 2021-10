Més de 450 obres aspiren al XXIV Certamen de Fotografia Vila de Paterna

Després de tancar el termini de presentació per a les sis categories convocades, s'han presentat 172 artistes, amb un total de 453 obres, unes xifres que demostren la rellevància d'aquesta biennal que s'ha consolidat com un dels certàmens fotogràfics de referència al panorama nacional, destaca el consistori.

La presentació és de lliure elecció, igual que la tècnica a utilitzar i la realització de cada fotografia. Dels treballs presentats, 71 opten al premi Gran Format, 186 a Millor Col·lecció, 185 a Millor Fotografia i 11 a Temàtica Local.

La inscripció s'ha realitzat a través de la plataforma Mundoarti.com per a facilitar la participació i l'accés a la informació de les bases per als interessats/as. És la segona vegada que l'Ajuntament utilitza aquesta plataforma, després d'estrenar-se amb la Biennal de Pintura.

Ara, les obres seleccionades seran valorades pel jurat, que atorgarà uns premis que van de 400 a 1.200 euros. A la fi d'any es coneixerà als guanyadors de cada categoria i es realitzarà una exposició amb les obres premiades.

Com a regidora de Cultura i Foc, Teresa Espinosa ressalta la rellevància nacional que ha adquirit el certamen, "no només a causa de la gran nombre de participants sinó també per la gran qualitat de les obres que concorren, situant Paterna com a referent en el panorama fotogràfic".