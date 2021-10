La Fira del Llibre es retroba amb el públic en una edició "diferent, però fantàstica"

Així, ho ha assenyalat en la inauguració del certamen acompanyat per l'alcalde de València, Joan Ribó, el president de les Corts, Enric Morera, la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, la presidenta de la Fundació Fira del Llibre, María Bravo, i l'escriptora Mercè Viana entre altres autoritats.

La Fira del Llibre s'obri així al format presencial després del parèntesi de la pandèmia als Jardins de Vivers fins al pròxim 24 d'octubre -en una edició que excepcionalment es desenvoluparà a la tardor- un total de 60 expositors mostraran la seua oferta en 83 casetes i per les quals es preveu que passen més de 800 autors.

Sobre aquest tema, el responsable del gremi ha assenyalat que estarien "contents" d'aconseguir dos terços de la facturació d'una edició normal ja que tot i que torna a ser presencial encara es mantenen les restriccions. "Si poguérem superar la facturació d'un any normal seria fantàstic, però sempre és millor pensar per sota i si se superen els expectatives et poses més content", ha assenyalat.

En eixe sentit, ha apuntat que als llibreters els haguera agradat "encara més normalitat" al protocol sanitari d'organització i sobre aquest tema s'ha referit a "preocupació" per les tanques. No obstant açò, s'ha mostrat convençut que serà "una fantàstica fira"

Juan Pedro Font de Mora ha comentat que la gent ha d'acostumar-se a vindre amb "tranquil·litat" i sobre aquest tema ha aconsellat que aprofiten els dies laborables "si és possible" per a evitar les aglomeracions i les cues el cap de setmana.

Així, ha recordat que en l'entrada es controlarà l'aforament, establit en 800 persones, i si se supera caldrà esperar per a poder accedir. "Fa bon temps i a gaudir de llibres i de fira", ha postil·lat.

"ALIMENTAR EL MÓN DE LES LLETRES"

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha ressaltat que "cal alimentar el món de lletres, amb llibres que ensfan millors a tots i a totes" i en eixe sentit ha destacat que aquesta fira del Llibre és "un acte cultural de primera magnitud". "És molt important per a la ciutat i la cultura que puguem estar ací reunits amb un munt de llibreters", ha assenyalat.

Així mateix, ha destacat que és "una satisfacció" poder inaugurar aquest fira ja que és un altre acte que "indica la progressiva normalització de la societat valenciana" en estar la pandèmia "sota mínims" i "controlada", encara que ha recalcat que s'han de respectar les mesures de seguretat.