PGE.- Ribó considera "absolutament intolerable" les inversions en Rodalies i el retard del túnel passant

Ribó, en la inauguració de la Fira del Llibre, preguntat per les inversions en infraestructures per a la ciutat, ha comentat: "En fi, en fi. Molt mal".

Així, assenyala que és "absolutament intolerable" que els comptes incloguen una partida de només 59,8 milions d'euros per a les rodalies de València enfront de 1.300 milions de Barcelona, i els 1.224 de Madrid.

A més, ha apuntat que "el més greu" és que "es mira cap enrere es comprova que en anys anteriors havia pressupostats unes quantitats importants en rodalies, però s'ha executat una cosa menospreciable" com s'observa en la situació actual del servei de rodalies. "No pot ser", ha criticat.

Per açò, ha recalcat que és "imprescindible que el Govern central "s'adone que les rodalies són absolutament necessàries per a la mobilitat de la ciutat". De fet, ha afirmat que si en aquests moments en els accessos i eixides de València hi ha problemes de retencions en les hores punta és una "conseqüència fonamental d'una falta de rodalies i de mobilitat metropolitana".