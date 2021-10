AMP.- Assistides quatre persones i un bomber en un incendi d'una vivenda a Alacant

Els fets han ocorregut a les 6.40 hores, quan s'ha sol·licitat la intervenció del CICU per a assistir a diverses persones afectades en un incendi d'una vivenda, en la Glorieta Rodolfo Llopis d'Alacant. Fins al lloc s'han desplaçat una unitat del SAMU, dos unitats SVB i un equip d'Atenció Primària.

D'una banda, els serveis mèdics han assistit per inhalació de fum a un home de 48 anys i a dos dones de 71 anys i 91 anys. Els tres han sigut evacuats a l'hospital General Universitari d'Alacant en l'ambulància del SAMU i en les dos unitats de suport vital bàsic.

També ha sigut atesa per inhalació de fum una dona de 27 que ha sigut donada d'alta voluntària 'in situ'. Finalment, un bomber de l'Ajuntament d'Alacant, de 45 anys, ha necessitat assistència sanitària, sense trasllat, per patir un colp de calor.

Respecte a la intervenció, els bombers han utilitzat línies d'aigua per a l'extinció a causa que es propagava ràpidament per l'efecte ximenera. El foc s'ha iniciat al menjador per causes que es desconeixen i ha afectat, finalment, a totes les habitacions de la vivenda i a la façana de les plantes dels pisos superiors.

Les tasques d'extinció s'han allargat més de dos hores i una vegada apagat els efectius van procedir també a realitzar les tasques de sanejament de la zona afectada a la vivenda i la façana.