El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, ha pasado la noche en el calabozo acusado de agredir supuestamente a una mujer en la estación de tren de Santa Justa en Sevilla. El exdiputado nacional del PP ha quedado en libertad provisional este jueves tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, cuyo titular ha decretado su puesta en libertad.

La supuesta agresión se habría producido motivada por unas declaraciones que la denunciante hizo hace a penas unos meses sobre la hija asesinada de Juan José Cortés. Según el padre de la menor fallecida, esta mujer colgó en TikTok varios vídeos en los que decía cosas como: "Tu hija está donde tiene que estar. Tu hija está bien muerta".

La víctima publicó varios vídeos tras la presunta agresión para explicar su versión de los hechos. "Me ha abordado con una vara y me ha abierto la cabeza. Me ha agredido brutalmente; lo tengo denunciado por amenazas de muerte y las ha cumplido", comentaba la tiktoker desde la ambulancia. Cortés ja asegurado para varios medios que no se acuerda de nada de lo sucedido. El padre de Mari Luz ha mantenido esta misma versión este jueves durante una entrevista para El programa de Ana Rosa.

Juan José Cortés ha explicado en directo que se pondrá a disposición de la justicia y que con la ayuda de sus abogados intentará esclarecer lo sucedido, ya que según ha asegurado sufrió tal shock que su mente se quedó en negro. No obstante, el entrevistado ha defendido que la versión de la supuesta víctima no puede ser cierta; "si le hubiera agredido como dice, esta señora no estaría en la ambulancia haciendo un TikTok con todo el glamour del mundo, estaría en el hospital inconsciente. Digo yo, no sé", ha comentado.

"Yo estoy confundido. Voy a hablar con mi abobado para que me aclare qué ha pasado. Si la he agredido para eso está la justicia, no se puede justificar ninguna agresión", ha añadido el exdiputado del PP. Cortés ha recalcado la gravedad de las declaraciones de esta mujer sobre su hija: "No se puede consentir. Creo que todos somos padres y quien se ponga la mano en el corazón sabe que es algo insoportable. Yo lo he soportado todo. He visto pasar delante mía al asesino de mi hija y nunca he levantado mi mano contra nadie y me extraña que yo haya podido levantar la mano contra esta señora", ha aclarado.

El padre de Mari Luz ha explicado a la presentadora Ana Rosa Quintana que recuerda ver a esta mujer en la estación, que en un primer momento creía que era alguien famoso, y que cuando se dio cuenta de quién era, se acercó a ella le preguntó si era quien había dicho esas cosas "horribles" sobre su hija y ella respondió: "Yo puedo decir lo que me salga del coño". Después de eso, Juan Cortés asegura que su mente se queda en negro.