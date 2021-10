Educación abre una nueva convocatoria para que los centros presenten proyectos de tiempos escolares

Éste es el séptimo año que se ofrece a los centros la oportunidad de flexibilizar sus horarios para implantar proyectos de innovación que promuevan la mejora del aprendizaje y el cambio metodológico, para su implantación en el curso 2022-2023, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Los centros pueden presentar sus proyectos hasta las 14.00 del 16 de noviembre de 2021, según publica este jueves, 14 de octubre, el Boletín Oficial de Aragón (BOA). A partir de ese momento, el Departamento de Educación tendrá hasta el 14 de enero para validar las propuestas.

Si éstas cumplen los requisitos, que son garantizar la equidad, mantener el horario actual con atención educativa, apostar por la innovación, garantizar los servicios de comedor y transporte, entre otros, deberán ser votadas por la comunidad educativa antes del 28 de febrero de 2021.

Aquellos centros que consigan superar todos estos trámites, tendrán después hasta el 7 de marzo para enviar toda la información requerida. La intención del Departamento adelantando la convocatoria es que los centros que sean aprobados sepan cuál será su horario el siguiente curso antes del proceso de escolarización, para mayor información de las familias interesadas.

La presente convocatoria mantiene todas las mejoras que se han ido introduciendo en años anteriores, como el voto por correo para facilitar la máxima participación en la consulta. Asimismo, hay un reconocimiento a las familias monoparentales, ya que tendrán derecho a emitir dos votos. Hay que recordar que las familias participantes tienen un voto por progenitor.

Por otro lado, en el caso de los Centros Rurales Agrupados (CRA), se aprobará el proyecto que reciba por parte de las familias el voto afirmativo del 55% del censo total y ese mismo porcentaje en los dos tercios de las localidades que forman el CRA.

PROCEDIMIENTO

El centro público interesado en participar en este proyecto debe plantearlo en su Consejo Escolar y obtener un respaldo de dos tercios de los miembros para poder iniciar el proceso. En el caso de los centros concertados, se inicia a decisión del titular del colegio.

Los centros elaborarán un proyecto en el que tiene que participar la comunidad educativa, ser validado por el Departamento de Educación y ser apoyado por los dos tercios del Consejo Escolar, otros dos tercios del Claustro y el 55% del censo de las familias. El proyecto de tiempos escolares podrá implantarse solo si supera todos estos pasos.

Si el procedimiento de aprobación de los proyectos no cumpliera con los requisitos de la convocatoria por no superar la votación por parte de las familias, el centro no podrá participar en la siguiente convocatoria.

Una vez superados tres cursos de implantación con informe positivo tanto por el centro, como por Educación, el proyecto de organización de tiempos escolares quedará incorporado de forma definitiva al proyecto educativo de centro.

CRECIENTE INTERÉS

El Gobierno de Aragón ha manifestado que la puesta en marcha de estos proyectos ha contado con un respaldo mayoritario de la comunidad educativa, tras la aprobación en sus seis años de historia de 293 en otros tantos centros educativos de la comunidad autónoma, lo que supone aproximadamente un 72% de los existentes, con 175 en Zaragoza y 59 tanto en Huesca, como en Teruel.

Por orden cronológico, en la primera convocatoria se aprobaron 79; en la segunda, 92 y en el curso 2018-2019, otros 62. Posteriormente, en los años siguientes se han puesto en marcha 26, en el curso 2019-2020, 17 en el 2020-2021 y otros 17 que se han estrenado este pasado mes de septiembre.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte realiza posteriormente un proceso de evaluación, seguimiento y asesoramiento de los centros autorizados cada curso para asegurar que cumplen todos los requisitos y la satisfacción de todos los implicados.

El objetivo principal de esta convocatoria es seguir impulsando la innovación educativa como elemento de cambio y mejora en los centros educativos, ha remarcado el Ejecutivo.