El paseo romántico de Ernesto de Hannover y la hija de Pitita Ridruejo

La revista ¡Hola! publica en su edición de esta semana que Ernesto de Hannover y Claudia, la hija de la inclasificable Pitita Ridruejo, son pareja. Una relación que empezó este verano en Ibiza y que ya pasean, alegres y sonrientes, por las calles de Madrid.

20minutos publica este jueves, en exclusiva, una fotografía obtenida a finales de septiembre frente al hotel Wellington de Madrid, por dónde el ex de Carolina de Mónaco y su nueva acompañante pasearon durante la noche con destino desconocido.

Quienes pudieron inmortalizarlos aseguran a este periódico que la complicidad entre ambos era envidiable y que, durante los instantes que permanecieron parados en plena calle Velázquez, se les pudo ver reír a mandíbula batiente.

Eso sí, el príncipe, que ha sufrido graves problemas de salud, no dejó de fumar durante toda la caminata. Está claro que a Claudia, de altura vertiginosa, no le importaba que su novio no soltara el cigarrillo.