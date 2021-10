La preocupación de Fernando Ligues, el novio de Amelia Bono

Se ha recuperado pronto de su separación matrimonial. Amelia Bono ha encontrado el amor en brazos del empresario Fernando Ligues, con el que mantiene un romance desde hace varios meses. A pesar de que fue en julio cuando anunció que lo suyo con Manuel Martos había llegado a su fin, el matrimonio se hizo ceniza al florecer la primavera. Quererse no fue suficiente para reavivar lo que ya no era.

La hija de José Bono está pletórica y no esconde que está muy ilusionada con este idilio que empezó siendo amistad y que ha desembocado en una pasión irrefrenable. De él dicen que es muy divertido y que gana en las distancias cortas. Divorciado y padre de tres hijos, la relación con su ex, Maria T., es formidable. Tanto es así que, a principios del mes de septiembre, Fernando quiso comunicarle que había empezado formalmente una relación con Amelia, a la que María también conoce, pues formaban parte de la misma pandilla de la urbanización Guadalmina, en Marbella.

Aunque 20minutos ha podido saber que el ex matrimonio lleva dos años caminando por senderos diferentes, a María le costó más afrontar la ruptura. Tanto es así que (des)esperaba la publicación de las imágenes para confirmar lo que le adelantó su ex. Fernando quiere que todos estén tranquilos. Sobre todo que su familia -en la que incluye a la madre de sus hijos- no sufra con tanto impacto mediático. Está inquieto y preocupado, porque es consciente de que se van a desempolvar las alfombras y podría haber sorpresas.