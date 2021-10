Gonzalo Caballero, sobre el aplazamiento del debate, asegura que el PSdeG se abrió a acordar otra fecha "viable"

"Había un calendario y no había problema en aplazarlo si así lo quería el PP pero, en todo caso, teníamos que acordar unas fechas que fuesen viables por las cuestiones de agenda que estaban planteadas con anterioridad", ha sostenido el jefe de filas de los socialistas gallegos, formación que el próximo día 30 prevé celebrar sus primarias para renovar la Secretaría Xeral.

Gonzalo Caballero se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por los medios por las afirmaciones realizadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante su discurso en el debate de política general que este miércoles arranca en la Cámara gallega, en el que agradeció expresamente al BNG por "aceptar retrasar cinco días el debate" tras el fallecimiento el pasado miércoles del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez.

Tras volver a trasladar a los populares todas las "condolencias" por el fallecimiento del titular de Facenda, ha explicado que el asunto fue abordado con el portavoz parlamentario del PPdeG en una "conversación afable" en la que intercambiaron opiniones.

"Cuando el portavoz del PP barajó la posibilidad de aplazar el Debate sobre el Estado de la Autonomía, nosotros planteamos que no había inconveniente pero que se llevase a una fecha posterior al 2 de noviembre y, en ese escenario, abrimos la puerta", ha manifestado.

El dirigente socialista ha recordado que el calendario ya estaba establecido por parte de los órganos del Parlamento y que el debate podía desarrollarse "con normalidad". "Por tanto, toda la sensibilidad y todo el apoyo a la familia, al PP y al Gobierno de Galicia. En todo caso, la vida parlamentaria en todos los parlamentos del mundo se puede desarrollar siempre y los 75 diputados están hoy trabajando con normalidad", ha destacado.

En este sentido, ha incidido en que "si se iba a hacer algo tan excepcional como cambiar un pleno ya convocado" y a lo que el PSdeG estaba "abierto", su formación planteó "un horizonte que daba mayor espacio, que era posible, pero que no encajaba en las prioridades que tenía el PP, que era quien planteaba la cuestión".

"El propio PP marcó su agenda como quería", ha incidido Gonzalo Caballero, que ha recordado que hace poco su formación también perdió a un miembro de su grupo, la diputada Isaura Abelairas. "Sin duda, todos siempre nos lamentamos por estas tristes cuestiones y, más allá de la vocación, lo que tenemos es que seguir trabajando por Galicia", ha sostenido.

"Cuando se nos planteó estuvimos abiertos a hacerlo, planteamos con total normalidad y con ánimo constructivo nuestra posición, y la respuesta que se nos trasladó es que o se planteaban las datas que el PP consideraba mejor o ese cambio no era viable", ha señalado para incidir en que "no hubo más que un espíritu colaborador". "No sé si a Feijóo le trasladaron una realidad distinta o si él lo interpretó de forma distinta a como fueron esas conversaciones", ha dicho.

POSTURA DEL PPDEG

También fue preguntado expresamente el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien fue aludido por Caballero, después de que inicialmente sacase a colación esta cuestión el presidente de la Xunta en el propio debate en el pleno.

"Creo que no es necesario entrar en esta polémica", ha tratado de zanjar Puy, quien ha querido "limitarse" a "agradecer la disposición del BNG". "Estamos cumpliendo las fechas establecidas", ha recordado, sobre la convocatoria, al respecto de la cual agregó que se podría "valorar" si por "la proximidad del impacto emocional en todos los que participan en este debate" hubiese sido conveniente alejar el debate.

Dicho esto, ha remarcado que "eso ya no importa". "Estamos en el debate, centrados en el debate y, como dijo el presidente, es el mejor homenaje que le podemos rendir a Valeriano Martínez, que murió con las botas puestas en una conferencia sectorial defendiendo los fondos que Galicia va a percibir para digitalización", ha remarcado.