¿Pueden robarte sin que te enteres gracias a tu tarjeta 'contactless'?

En España utilizamos habitualmente desde 2015 tarjetas bancarias contactless, esas que permiten pagar con solo arrimarlas a un datáfono y, si no se llega a cierta cantidad, ni siquiera te pedirán el pin.

Solo durante el último trimestre de ese año, las contactless emitidas por entidades financieras aumentaron un 68% y actualmente lo extraño es no disponer de una. Desde hace seis años ha proliferado sobremanera esta forma de pago y su seguridad ha quedado probada. Son igual o incluso más seguras que las tradicionales y buena prueba de ello es que la Policía Nacional atiende muchos más casos de suplantación de identidad que de pagos no autorizados mediante contactless.

Estas tarjetas son seguras, y eso que al principio muchos recelaban de ellas después de asomarse a las redes sociales. El motivo principal de esa desconfianza atendía a un bulo, que vuelve de vez en cuando, en el que nos muestran una foto tomada en el metro donde sale un hombre con un datáfono en la mano, que presuntamente estaría arrimándose a los viajeros para efectuar cobros a través de las tarjetas contactless que llevan encima o en el bolso sus víctimas sin que éstas se percaten de nada.

¡Mucho Cuidado! Se ha encontrado a un señor en el metro con un tpv portátil, probablemente va acercando el aparato con contactless a las carteras de los usuarios del metro marcando cantidades inferiores a 20€ de manera que no necesita PIN. Si lo veis, llamad a la policía o avisad a la seguridad del metro, y sobre todo quedaos con la descripción del personaje (No sé en qué metro ha sido, si alguien lo sabe... que avise). Avisad a vuestros amigos/familiares".

El falso ladrón con datáfono en el metro protagonista del bulo

El falso ladrón con datáfono en el metro protagonista del bulo Cedida

El "probablemente" ya denota que quien propaga el bulo no tiene ni idea de si eso está pasando y menos de cómo funcionan estas tarjetas de contacto, contactless o NFC (Near Field Communication). Permiten hacer pagos con solo acercarlas a un datáfono o TPV, y no será necesario teclear el pin si el importe a desembolsar es inferior a 20 euros.

Así era al principio, ahora hay tarjetas que no piden el pin si no se rebasan los 30 euros o los 50. Que tardemos en efectuar el pago un segundo no quiere decir que pagar con ellas sea peligroso, y menos que puedan robarnos sin que nos enteremos. Eso sí, cuando te pregunten si quieres copia, comprueba al menos que te hayan cobrado la cantidad correcta.

Es más, en Internet también pueden encontrase testimonios de personas, en varios idiomas, que aseguran que a "un amigo", a "un familiar" o a "un conocido" les han robado gracias a esta tecnología, pero siempre hablan en tercera persona y no aportan prueba alguna más allá de su supuesta indignación por el hurto.

Un agente de la Policía Nacional 20M EP

A la Policía Nacional no le consta que haya personas que se dediquen a robar por contacto en el metro o en otros lugares, mientras que los bancos niegan rotundamente que sea posible despellejarnos de la manera que afirma el bulo.

Si no hay cuenta, no hay robo

La tecnología NFC funciona, en teoría, a una distancia máxima de entre 10 y 20 centímetros, pero en la práctica es habitual que las tarjetas contactless no sean operativas más allá de los 4 o 5 centímetros.

Pero, sobre todo, los bancos aclaran que si la tarjeta se lleva encima, en el bolsillo, en una cartera o en el bolso, los propios soportes impedirán el contacto con un datáfono por mucho que se le acerque. Las entidades bancarias consideran que pagar con tarjetas contactless es totalmente seguro, porque todos los datáfonos TPV están vinculados a una cuenta bancaria y registran la totalidad de las operaciones, así que sería muy sencillo rastrear ese hipotético pago fraudulento e identificar al titular y al responsable del presunto robo.

Imagen de recurso de un datáfono y una tarjeta de crédito. EUROPA PRESS - Archivo

Además, los datáfonos permiten los pagos durante un espacio limitado de tiempo. Si alguien quiere robarnos deberá marcar primero la cantidad en su VTC fraudulento, acercarlo con gran precisión a su víctima, acertar con el lugar correcto donde la víctima lleva la tarjeta contactless y acercarla para consumar el delito. Son condicionantes altamente improbables de darse en unos segundos de roce. Y ojo: los TPV inalámbricos están vinculados a una línea de teléfono fija de la que solo pueden alejarse unos metros o no funcionarían. El ladrón no dispondría de cobertura para consumar el delito.

Un 'experimento' para probar su ‘inseguridad’

Ricardo J. Rodríguez, profesor de la Universidad de Zaragoza, se propuso investigar desde el primer momento posibles fallos en los pagos con tarjetas contactless y ya en 2015 llevo a cabo un 'experimento' con la ayuda de su alumno José Vila. Entonces demostraron que gracias a una app maliciosa en el móvil, que es capaz de leer de manera inalámbrica los datos de las tarjetas, sí podrían robarlos. Como prueba aportaron que lograron pagar en un TPV ubicado en Madrid con una tarjeta de crédito localizada en Nueva York.

En un primer momento esta enrevesada prueba suscitó mucha expectación y alarmó a los bancos, que admitieron una posible laguna quizás solo detectable por expertos en el protocolo de comunicación de la tarjeta, aunque requeriría siempre de una app maliciosa y el error estaría subsanado en tarjetas más actuales.

Puedes desactivarla

Que receláramos hace seis años de una nueva tecnología con la que casi no nos enterábamos de que habíamos pagado podía ser comprensible por el desconocimiento entonces existente y el añadido del bulo que alertaba de posibles fraudes, pero actualmente vemos que ha quedado probado que no abundan esos robos.

Pero si a pesar de que es prácticamente imposible que te roben con estas tarjetas contactless, sigues sin fiarte, la solución es bien fácil, porque pueden desactivarse hasta convertirlas en una tarjeta de las tradicionales. De hecho, estas tarjetas tienen muchas posibilidades. Puedes solicitar a tu banco que rebaje o elimine el importe mínimo para que, ante cualquier pago, la tarjeta te pida siempre el pin. Es una posibilidad viable e incluso realizable en pocos segundos a través de distintas app bancarias que lo contemplan.

Imagen de archivo de un chico mirando el móvil. PIXABAY

También habilitar un aviso por SMS en el móvil que alerte cada vez que se haga un pago con la tarjeta resulta muy útil y permitiría, en caso de robo, reaccionar a tiempo y avisar al banco de una práctica delictiva. Así es posible saber siempre al instante si se ha utilizado la tarjeta, pero usar estas tarjetas no requieren de un cuidado especial, basta con utilizarlas correctamente y no exponerlas a los pocos condicionantes que posibilitarían que nos robaran a través de ellas. Y si eres un desconfiado extremo, siempre podrás tirar de esas fundas inhibidoras del NFC que venden en Internet para guardar estas tarjetas.